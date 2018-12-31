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Street of Rage 4 için ilk oynanış videosu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

İlk oyunu 1991 yılında satışa sunulan Streets of Rage serisi yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. İşte Streets of Rage 4 hakkındaki yeni detaylar.

Street of Rage 4 için ilk oynanış videosu!

İlk olarak Sega Genesis’te karşımıza çıkan Streets of Rage, 1991 yılında yayınlanmıştı. Oyun çok beğenilince yapımcılar 1992 yılında Streets of Rage 2’yi, 1994’te de Streets of Rage 3’ü satışa sunmuştu.

Kısa süre önce Nintendo’nun yeni konsolu Switch için yayınlanan SEGA Mega Drive Classics oyununda da serinin 3 yapımı da yer alıyordu.

Kısa süre önce serinin devam oyununun yakında çıkacağına ilişkin bazı söylentiler yayılmıştı. Nitekim bu söylentilerin yayılmasını takip eden günler içerisinde Detemu ve Lizardcube Streets of Rage 4’ün geliştirdiğini doğruladı.

Geçtiğimiz gün geliştirici Lizardcube’un resmi hesabından Streets of Rage 4’e ilişkin ilk oynanış dinamiği de paylaşıldı. Söz konusu içeriğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

Seriyi daha önce oynayanların da bildiği üzere Streets of Rage Beat’em Up tarzında bir oyundu. Yani karşınıza gelen herkesi alaşağı etmeden yolunuza devam edemiyordunuz. Nitekim serinin yeni oyununda da bu geleneğin devam ettiğini görüyoruz.

Ayrıca gelişen grafikleri saymazsak Streets of Rage 4’ün serinin ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Elbette yapımcı ekip Retro severler için klasik grafik opsiyonunu da düşünebilirdi. Fakat SoR 4 bu haliyle de pek fena gözükmüyor.

Şimdilik oyunun hangi platformlar için yayınlanacağı belli değil. Bunu önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Street of Rage 4 teknoloji

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