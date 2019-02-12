Stres cinsel performansı düşürüyor

İSTANBUL, (DHA) - Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stresin cinsel performansı düşürdüğünü söyleyerek, "Kendinize aşırı yüklenmeyin, olumlu olun. Hormonlarla alakalı bir sorun varsa geç kalmadan tedavi yolunu seçin" dedi.

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel ilişki sırasında oluşan stresin performansı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek bununla baş etmenin yollarını anlattı.

Stresliyken erkeğin konsantre olmakta güçlük çektiğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Sadece başarıya ulaşmayı hedefleyen erkek bir tek onu düşünüyor ve bu durum stresi daha da artırıyor. Partneri karşısında başarısız olmaktan korkup çekiniyor. Erotik filmlerin abartılı ve yanlış bilgiler içermesi bazı sosyal medya hesaplarındaki sohbetler de gerçek dışı olarak beklentileri yükseltiyor. Kişilerin cinsel hayatı performans,pozisyon veya penisin boyutu değildir. Duygusal ve psikolojik yönüne ağırlık vermek gerekir. Her duyulan bilgiye inanmamak lazım, bu bilgileri süzgeçten geçirmekte fayda var" diye konuştu.