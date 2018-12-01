HABER

Stres, çocuklarda DNA haritasını değiştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

KALİFORNİYA'DAKİ Salk Enstitüsü'nden genetikbilimci Fred Gage ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmaya göre erken çocukluk dönemindeki stresin DNA haritasını değiştirdiği sonucuna ulaşıldı.

Stres, çocuklarda DNA haritasını değiştiriyor

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - KALİFORNİYA'DAKİ Salk Enstitüsü'nden genetikbilimci Fred Gage ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmaya göre erken çocukluk dönemindeki stresin DNA haritasını değiştirdiği sonucuna ulaşıldı. Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Irmak Yazıcıoğlu, stres faktörlerine maruz kalan bütün canlıların risk altında olduğunu ifade etti.
Kaliforniya'daki Salk Enstitüsü genetikbilimcisi Fred Gage ve arkadaşlarının fareler üzerinde yaptıkları çalışmada doğum sonrasında anne ilgisinin yavruların DNA'sını değiştirdiğini ortaya koydu.
'Genlerimiz doğuştan geldiği şekliyle mi etki gösterir? Yoksa doğum sonrasındaki tecrübelerin genler üzerinde bir etkisi olabilir mi?" sorularına yanıt arayan Gage ve ekibi, bu çalışma ile erken çocukluk dönemindeki stresin DNA haritasını değiştirdiği sonucuna ulaştı.
Erken çocukluk döneminde hücrelerin hızlıca bölündüğünü ifade eden Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Irmak Yazıcıoğlu, "Çocuklar stres altında olduğu zaman DNA'ların mutasyonel mekanizmalarca bozulmaları ve ayrıca epigenetik mekanizmalarca da düzenlenmeleri söz konusu. Bu yönde çalışmalar var. Tabii ki stresi çeşitlendirebiliriz. Deneyde gösterildiği gibi anne ilgisi veya ilgisizliği bir stres yaratabilir. Bunun yanında çevresel koşullar, beslenme şekli, yaşama tarzı da çeşitli stresler yaratabilir" dedi.
BİRÇOK HASTALIĞA SEBEBİYET VERİYOR
Bu stres faktörlerine maruz kalan bütün canlıların risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Burcu Irmak Yazıcıoğlu, "Kısa süreye kadar DNA’mızın stabil olduğu düşünülüyordu. Ancak görüldü ki DNA'mız stabil değil, dinamik bir yapıya sahip. Aslında yapılan çalışmalar gösteriyor ki epigenetik düzenlemeler, kanser, metabolik hastalıklar ve nörorelatif hastalıklara sebep oluyor. Bunun yanında hareketli genler dediğimiz çalışmada da örneği verilen L1 geni ile benzer genlerin, aslında kanser riskini arttırdığı, hemofili hastalığına sebep olduğu, kas hastalıklarını tetiklediği, psikolojik ve nörodejeneratif hastalıklardan olan alzheimer, parkinson gibi hastalıkları da tetiklediği bilinmekte" diye açıklamada bulundu.
"RUHSAL BOZUKLUKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"
Çocukluk çağı travmalarının vücutta biyolojik olarak bir stres tepkisine sebep olduğunun altını çizen Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Atilla Tekin ise, "Bu sebeple de DNA hasarına sebep olarak ruhsal bozuklukların ortaya çıkışını kolaylaştırdığı biliniyor" diye konuştu.
"AİLELER BİLGİLENDİRİLMELİ"
Bu konuda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Dr. Atilla Tekin şunları söyledi:
"Ailelerin bu konuda özellikle ihmal ve istismar kavramlarının ne olduğunu, hangi yaşantıların ya da hangi durumların çocuklar için travma niteliğinde olduğunu bilmeleri gerekir. Ülkemizde bu anlamda pedagojik olarak çok yeterli bir eğitim sistemi yok. Bu yüzden ailelerin çocukların temel duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının ne olduğuna dair bilgilendirilmeleri uygun olacaktır. Şüpheler söz konusu olduğunda ya da çocukların ruhsal gelişimi ile ilgili olumsuzluklar gözlemlendiğinde bizlere, yani ruh sağlığı çalışanlarına, profesyonellere başvurmalarını tavsiye ederim."

Stres, çocuklarda DNA haritasını değiştiriyorStres, çocuklarda DNA haritasını değiştiriyor

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?
İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinüzit nedir? Sinüzitten korunmak için neler yapılmalıdır?

Sinüzit nedir? Sinüzitten korunmak için neler yapılmalıdır?

Mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler!

Bu besinleri tüketin! Kışı güçlü geçirin...

Korkutan rapor! 3 çocuktan 2'si akıllı telefon kullanıyor!

3 çocuktan 2'si akıllı telefon kullanıyor!

Kalp yetmezliği birçok kanser türünden daha ölümcül!

Bu hastalığa dikkat! Birçok kanser türünden daha ölümcül...

Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?

Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?

İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!

İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.