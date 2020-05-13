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Stres filmin ucunu bulmak için en pratik yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Mutfağın kurtarıcı ürünlerinden biri olan süreç film, artakalan yiyeceklerin saklanması ve tazeliğini koruması için adeta kurtarıcıdır. Böyle muhteşem bir ürünün tek kusuru ise o bir türlü bulunamayan ucu elbette :) Siz de süreç filmin ucunu bulmaya çalışırken yıpranıyorsanız bu yöntem işinize çok yarayacak!

Stres filmin ucunu bulmak için en pratik yöntem

Streç film, apışkan ve ince bir ürün olduğu için uç kısmını bulmak bir hayli zorlaşıyor. Siz de streç filmin ucunu bulmakta zorlanıyorsanız, bu sorunu ortadan kaldıran pratik bir ipucu vereceğiz size. İşte mutfakta elinizi kolaylaştıracak bir mutfak ipucu daha!

STREÇ FİLMİN UCUNU PRATİK BİR ŞEKİLDE BULMA YÖNTEMİ

İlk olarak streç filmi oda sıcaklığında değil, soğuk bir yerde saklayın. Buzdolabı streç film saklamak için ideal bir alan. Genelde streç film mutfak çekmecelerinde saklanır ve oda sıcaklığı, strecin yapışkan yapısını artırır. Ancak soğuk alanda saklanan streç film yapışkan etkisini yitirir. Böylelikle uç kısmını bulmak kolaylaşır.

Streç film soğuduğunda yapışkan yapısını kaybedeceği için tabak, tencere vb. ürünleri sarmak zorlaşabilir. Bunun için de sarmak istediğiniz ürünün kenarını çok hafif bir şekilde ıslatın. Streç film o ıslak alana iyi bir şekilde yapışacaktır.

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