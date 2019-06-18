Stres, huzursuz bağırsak sendromuna neden oluyor

Stres altındaki kişilerde daha sık görülen huzursuz bağırsak sendromu, yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Gastroenteroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Melih Karıncaoğlu, stresin huzursuz bağırsak sendromuna zemin hazırladığını söyledi ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Huzursuz bağırsak sendromunun stresli iş ortamlarında çalışan kişilerde oldukça sık rastlanan kronik bir hastalık olduğunu belirtildi. Gastroenteroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Melih Karıncaoğlu, hastalığın yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade ederek, "Günümüzün en önemli rahatsızlıklarından birisi İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) denilen gözle görülebilir bir hastalık olmadan fonksiyonel olarak bağırsakların düzensiz çalışmasıdır. Hastalığın temelinde bağırsaklardaki aşırı duyarlılığın artması ile ruhsal durumundan etkilenerek bazı şikâyetleri tetiklemesidir" dedi.

Karıncaoğlu, "Huzursuz bağırsak sendromu basit bir rahatsızlık olarak görülmesine rağmen, yaşam kalitesini bozan ve sağlık harcamalarını yükselten hastalığa dönüşmektedir. Hekimlere başvuracak kadar rahatsızlık çekenlerde anksiyete, somatizasyon, fobi, saldırganlık ve paronoya gibi semptomlar daha fazladır. Yapılan tetkikler, başka bir önemli hastalık olup olmadığının tanısının konulmasında da yardımcı olur" şeklinde konuştu.