Stres kilo vermeyi engelliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bilgehan Poyrazoğlu, stresin vücutta kortizol hormonu salgılanmasına neden olduğunu ve bu şekilde kilo vermeyi engellediğini söyledi.

Kayseri Melikgazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bilgehan Poyrazoğlu, çağın vebası olarak tanımlanan ve hastalık derecesinde kilo alma olarak tarif edilen obeziteyle mücadelenin beslenme düzeni, spor ve stresten uzak kalarak mümkün olabileceğini ifade etti. Obezitenin nedenlerini, teknolojik gelişmelerle birlikte hareketsiz yaşamın yaygınlaşması, yüksek kalorili besinler tüketme ve hızlı yaşamın ortaya çıkardığı stres olarak sıralayan Poyrazoğlu, hastalıkta nadiren de olsa genetik nedenlerin etkili olduğunu belirtti.

Obezite çocukluk çağlarında bile görülüyor

Önceki yıllarda orta yaş ve üzerinde görülen obezitenin, son yıllarda çocukluk çağında bile görüldüğünü kaydeden Poyrazoğlu, obeziteye yakalanmamak için yalnızca beslenmenin düzenlenmesinin yeterli olmadığına dikkat çekti. Poyrazoğlu, “Düşük kalorili diyet tüketirsiniz ama hareketleriniz kısıtlıdır, kalori harcayacak bir fiziksel aktiviteniz yoktur; bu da sizin kilo almanızı sağlayabilir. Siz, kalori tüketimini düşürüp hareketsiz kalırsanız da obeziteden kurtulamazsınız ve sağlıksız kilo alırsınız. Onun için biz sporla birleştirilmiş diyeti tavsiye ediyoruz” dedi.