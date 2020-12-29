Stres kırığı ne demektir? Nedenleri ve tedavisi nasıl yapılır?

Bazen açığa çıkan kuvveti gerek yorgunluk gerek başka sakatlıklar yüzünden kas lifleri yeteri kadar absorbe edemez. Buna bağlı olarak olması gerekenden fazla yük kemiklere biner. Bu yük binmesi durumu kemik dokuda çatlamalara ya da ufak kırıklar oluşumuna sebebiyet verir. Bu çatlak veya ufak kırıklar da daha büyük sorunlara yol açabilir.

Stres Kırığı Nedir?

Stres kırıkları en yaygın spor sakatlıklarından birisidir. Stres kırığı, kaslar yorulduğunda, genelde olduğu gibi şoku ememediğinde ve kemikleri koruyamayıp fazla yük binmesine vesile olmasıyla ortaya çıkan aşırı kullanım sakatlıklarıdır. Yorgun kaslara stres yani baskı uygulandığında, sonunda aşırı stres kemiğe aktarılır ve küçük bir çatlak veya stres kırılmasına neden olur. Stres kırıkları en çok alt bacak ve ayağın ağırlık taşıyan kemiklerinde görülür.

Stres Kırıklarına Ne Sebep Olur?

Stres kırılmalarının yaygın nedenleri;

Bir aktivitenin miktarını veya yoğunluğunu çok hızlı artırmak,

Aktiviteleri vücudunuzun alışık olmadığı bir yüzeyde yapmak,

Uygun olmayan ekipman kullanmak,

Aktivite yoğunluğuna bağlı artan fiziksel yük şeklinde sayılabilir.

Kemik erimesi gibi belirli koşullar kemikleri zayıflattıysa, stres kırıkları günlük aktivitelerden dahi kaynaklanabilir. Bu gerçek göz önüne alındığında aktif spor yapmayan yahut yoğun fiziksel aktivitede bulunmayan kişilerin de bu dertten mustarip olabileceğini unutmayın. Tenis, koşu, jimnastik, basketbol veya dans gibi yüksek etkili sporlara katılan sporcular genellikle stres kırılmalarına en yatkın grubu oluşturur. Sporcu olmayan insanlar bile tatilde aşırı yürüyüş yapmak veya yeni bir ayakkabı stili giymek gibi aktivitede bir değişiklik veya ani artış nedeniyle stres kırıkları yaşayabilir. Bunun yanı sıra uzun süre yüksek yük taşıyan askerler, işçiler, kargo görevlileri ve benzeri meslek grubu dahilinde çalışan kişilerde de stres kırıkları oluşabilir.