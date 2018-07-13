Stres Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Okul, iş, aile, sosyal hayat, maddiyat ya da zaman yönetimi... Tüm bu alanlarda yaşanan korku, kaygı ve endişeler; strese dönüşerek modern insanın tüm vücudunu sarıyor. Stresin vücuda etkileri o kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor ki; bu sinsi düşmanı tespit edebilmek bile hastalar açısından çok önemli bir adım. Stres nedeniyle sürekli olumsuz sinyallere maruz kalan insan bedeni, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına son derece açık bir hale gelebilir. Stres Nedir? Stres vücutta ve zihinde, içsel ya da dışsal bir uyarana karşı verilen tepkilerin genel adı. Hava koşullarından çalışma temposuna, işsizlikten aile içi gerilime kadar birçok faktör aşırı düzeyde stresi doğurabilir. Stres kavramı; tamamen negatif olarak da algılanmamalı. Canlının yaşamı için gerçekten tehdit oluşturan durumlarda, stres sayesinde aksiyon ve tedbir alınabilir. Bunu hızla yaklaşan bir araç karşısında yaşanan stresle açıklamak mümkün. Stres düzeyi bu gibi durumlarda yükselmezse kişi pasif kalacaktır; bu nedenle kısa vadeli stresin insana sağladığı faydalar bile var. Ancak aynı şeyi uzun vade için belirtmek mümkün değil. Vücutta bu probleme bağlı tahribatlar başlamadan önce; herkesin aşırı stresten kurtulma yollarını araştırmasında fayda var.

Stres Neden Olur? Stres zihinde başlasa da bedenin tamamında devam eden bir olgu. Stresle birlikte kalp atışları hızlanır, kan şekeri yükselir, vücutta terleme ya da kızarma meydana gelebilir. Stresli kişiler, vücut dillerinden kendilerini ele verirler. Stres karşısında iç organların da en az el, ayak gibi görünen uzuvlar gibi kasılıp kalması mümkün. Stres hastalıkları da, ne yazık ki bu sıralamayı takip ediyor. Strese neden olan faktörlerin ise; kişiden kişiye büyük oranda değişiklik gösterdiğini belirtmek yanlış olmaz. 1. Duygusal sebepler

Stres denildiğinde ilk akla gelen açıklamalardan biri de; duyguları yeterince sağlıklı yönetememek. Korku, suçluluk duygusu, yalnızlık gibi güçlü duygular özellikle uzun süre devam etmeleri halinde insan bedeninde aşırı strese neden olabiliyor. Diğer yandan; herhangi bir psikolojik travmaya maruz kalan kişide de stres gelişmesi mümkün. Çocukluk travmalarının, yaşanan büyük kazaların, terör olaylarının ya da ameliyatların ardından kişi aşırı oranda strese maruz kalabilir.

2. Mental sebepler

Uzun çalışma saatleri, maddiyat kaynaklı tedirginlikler ya da başarı hırsı gibi faktörler ise stresin altındaki mental sebepleri oluşturuyor. Kişinin zihninde sürekli bir hesaplaşma halinde olması, stres duygusunu da tetikler. Aşırı stres belirtilerini tetikleyen bir diğer mental sebep de çalışılan işin niteliği. Askerlik, polislik, itfaiyecilik ya da pilotluk gibi meslek grupları stresli bir yaşamı da beraberlerinde getirir. 3. Fiziksel sebepler

Vitamin ve mineral yönünden eksik beslenmek strese neden olabilen sürpriz bir faktör. Aynı şekilde çok yorulmak, çok uzun süre aç kalmak, yeterince egzersiz yapmamak ya da kaliteli bir gece uykusundan mahrum kalmak da stresi doğuran fiziksel sebepler arasında yer alıyor. Stres çeşitleri arasında, tamamen yaşam tarzından kaynaklanan problemlerin sayısı hiç de az değil. 4. Kimyasal sebepler

Birtakım ilaçların yan etkileri arasında kaygıya, tedirginliğe ve dolayısıyla da strese sebep olmak da var. Özellikle kronik hastalıklar karşısında düzenli olarak kullanılan ilaçlar ve takviyeler titizlikle gözden geçirilmeli.

Stres Belirtileri Nelerdir? Stres kolayca gündelik hayatın bir parçası haline gelebilen sinsi bir problemdir. Bu nedenle kişinin zihnini ve bedenini dikkatle dinlemesinde fayda var. Aşağıdaki belirtiler görüldüğünde, çoğunlukla aşırı stresin varlığından da söz edilebilir: Yorgunluk ve halsizlik

Uyku sorunları

Konsantrasyon bozukluğu

Depresif ruh hali

Alınganlık

Kararsızlık

Sabırsızlık, çabuk öfkelenme

Baş ağrısı

Mide ve bağırsak problemleri

Cilt rahatsızlıkları

Kalp çarpıntısı

İletişim eksikliği

Hipertansiyon

Ayak sallama

Tırnak yeme

Artan sigara ve alkol kullanımı

İşte başarısızlık korkusu

İştahta azalma

Cinsel ilgi kaybı

Kilo alma ya da kilo kaybetme

Yutma güçlüğü Stres Nasıl Tedavi Edilir? Modern insanın stresle yaşamaya ve bu gerçekle baş etmeye uyumlu olması gerekiyor. Tansiyondan kalp damar sistemine, kanserden cilt hastalıklarına kadar çok derin sorunlarla yüzleşmemek için herkesin bir yol haritası olmalı. Günlük hayata uygulanabilecek küçük değişiklikler büyük farklar yaratabileceği gibi; gerektiğinde profesyonel destek almaktan da asla çekinmemek gerekiyor. 1. Fiziksel aktivitede bulunmak

Fiziksel yönden aktif olmak, aşırı stresle mücadelede en güçlü silahlardan biri. Spor yapmak hem hormonlar aracılığıyla mutluluk duygusunu tetikler, hem de zihni olumsuz düşüncelerden uzaklaştırmak için bir meşguliyet sağlar. Yürüyüşe çıkmak, koşu yapmak ya da pilatese başlamak gibi etkinlikler aşırı stresle birlikte kaybolan özgüveni de yerine koymaya fayda sağlar.