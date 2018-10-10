Stres nedir? Stres yönetimi nasıl sağlanır? Stresle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Stres evreleri nelerdir?

Stres ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Psikoloji Uzmanı Hande Nacar Baş ,çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen stresin evreleri ve kontrol altına almak için yapılması gerekenleri aktardı.

Stres, çağımızın en büyük sorunlarından biri. Modern hayatın getirilerinden biri olan stres, hem fiziksel hem de psikolojik sağlımızı önemli derecede etkiliyor. Özellikle de bazı meslek gruplarında stres, kişiyi diğerlerine göre daha etkisi altına alıyor. İşte Acıbadem Adana Hastanesi, Çukurova Kalkınma Ajansı çalışanları için, stres ve başa çıkma yolları konusunda kişinin neler yapabileceğine dair bilgilerin verildiği bir seminer düzenledi. Bu seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Hande Nacar Baş, stresin alarm reaksiyonu, direnç dönemi ve tükenme olmak üzere 3 dönemi olduğunu ifade etti. Alarm reaksiyonunda belirtilerin farkına varıldığı, dirençte içerisinde bulunulan ruhsal durumu inkar etme ve tükenme döneminde stresin migren, ülser gibi fiziksel hastalıklara dönüştüğü dönem olduğunu vurguladı.