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Stres nedir? Stres yönetimi nasıl sağlanır? Stresle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Stres evreleri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Çağın en büyük sorunları arasında yer alan stres nedir, stres nasıl yönetilir? Stres yönetimi hakkında bilgi veren Psikoloji Uzmanı Hande Nacar Baş, stresi kontrol altına almanın en önemli noktasının kişinin kendi ihtiyaç ve düşüncelerini ikinci plana atmamasından geçtiğini söyledi. Kişinin kendisine ayırdığı zamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Psikoloji uzmanı, stres yönetimi ile ilgili sorun yaşayanların her dönemde farklı tepki verdiğinin altını çizdi.

Stres nedir? Stres yönetimi nasıl sağlanır? Stresle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Stres evreleri nelerdir?

Stres ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Psikoloji Uzmanı Hande Nacar Baş ,çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen stresin evreleri ve kontrol altına almak için yapılması gerekenleri aktardı.

Stres, çağımızın en büyük sorunlarından biri. Modern hayatın getirilerinden biri olan stres, hem fiziksel hem de psikolojik sağlımızı önemli derecede etkiliyor. Özellikle de bazı meslek gruplarında stres, kişiyi diğerlerine göre daha etkisi altına alıyor. İşte Acıbadem Adana Hastanesi, Çukurova Kalkınma Ajansı çalışanları için, stres ve başa çıkma yolları konusunda kişinin neler yapabileceğine dair bilgilerin verildiği bir seminer düzenledi. Bu seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Hande Nacar Baş, stresin alarm reaksiyonu, direnç dönemi ve tükenme olmak üzere 3 dönemi olduğunu ifade etti. Alarm reaksiyonunda belirtilerin farkına varıldığı, dirençte içerisinde bulunulan ruhsal durumu inkar etme ve tükenme döneminde stresin migren, ülser gibi fiziksel hastalıklara dönüştüğü dönem olduğunu vurguladı.

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Psikolog Baş, tükenme döneminin uzun sürmesi durumunda stresin, dolaylı yoldan da olsa birçok fiziksel rahatsızlığın sebeplerinden sayılabileceğini söyledi. Onkolojik hastalıklar başta olmak üzere kardiyovasküler ve gastroenterolojik hastalıklar, migren atakları, kas ağrıları, uyku ve yeme bozukluklarında stresin etkilerinden bahsetti. Psikolog Baş; “Son günlerde psikologların danışmanlığına ihtiyaç duyan danışanların ortak özelliğinin hemen hemen hepsinin stresi uzun müddet hissetmelerine rağmen hayatlarında değişiklik yapma gereği duymamalarıdır. Zamanla sırtlandıkları yükler fizyolojik veya psikolojik rahatsızlıklara dönüşmekte, kişilerin hayatın yükünü kaldıramadıklarında destek alma ihtiyacı zorunluluk haline gelmektedir” dedi.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Stresi kontrol altına almak için yapılması gerekenlere de değinen Psikolog Baş, “Stresle baş etmenin öncelikli yolu, kendi ihtiyaç ve düşüncelerimizi ikinci plana atmamak, geçirdiğimiz her gün kendimize mutlaka zaman ayırmaktır. Stres kendisini bir hastalık ya da rahatsızlığa çevirmeden kendi ruhsal ve bedensel sağlığımıza yatırım yapmak gerekir. Ertelenen hayatlar strese kapılarını daha kolay açarlar. Her gün kendiniz için ayıracağınız bir saat, stresin yakanıza yapışmasını engelleyecektir” dedi.

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STRESİ EVE TAŞIMAYIN

Stresi ev hayatına, eşine ya da çocuklarına yansıtmak kişinin aile içi problemler yaşamasının başlıca sebeplerinden olduğunu belirten Baş, aileye yapılan psikolojik yansıtmaların stresi azaltmasının aksine arttıracağını söyleyerek, aile içi problemlerin başlıca sebebinin kişilerin yaşadığı stres olduğunu vurguladı. Yukarıda bahsi geçen durumların kişinin günlük yaşamını fazlasıyla etkilediği durumlarda uzman hekimlerden mutlaka destek alınması gerektiğinin altını çizdi.

**STRESTE HER DÖNEMİN BELİRTİSİ FARKLI!

REAKSİYON DÖNEMİ

Uyku Bozukluğu
İştah Problemi
Kalp Çarpıntısı
Ateş Basması & Terleme
Nefes Darlığı

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DİRENÇ DÖNEMİ

Stresle yaşadığı aksiyon almadığı
Kişi uzun süre bu belirtileri hissettiği
Çözümleri ertelediği

TÜKENME DÖNEMİ

Depresyon başlangıcı
Anksiyete başlangıcı
Migren, ülser, gastrit vb fiziksel hastalıklara

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