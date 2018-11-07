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'Stres oranı yüksek mesleklerde bel ağrısı daha fazla görülüyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

'Stres oranı yüksek mesleklerde bel ağrısı daha fazla görülüyor'

KAYSERİ, (DHA)- FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali İpek, stres oranı yüksek meslek gruplarında bulunan kişilerde bel ağrısının daha fazla görüldüğünü söyledi.
​Gençlikte bel fıtığı, ileri yaşta kireçlenme ağrı nedeni olduğunu belirten Memorial Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali İpek, "Bel ağrıları genç yaşta daha çok bel fıtığı, ileri yaşta da 'spondiloz' denilen omurgaların kireçlenmesine bağlı sorunlar şeklinde kendini göstermektedir. Kanal darlığına bağlı oluşan bel ağrılarında ise bacaklarda uyuşma ve yürüme mesafesinde azalma sorunları da ortaya çıkmaktadır. Hastalar, şiddetli ağrı ve bazen güç kaybı nedeniyle hekime başvurur. Bel ağrısının önemli nedenlerinden biri de romatizmal hastalıklardır. Bunların en sık görüleni de 'ankilozan spondilit' olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında, enfeksiyonlar, vücutta herhangi bir organda ortaya çıkan kanserin yayılımı ya da kemik kanseri, metabolik nedenler, kırık ve iç organlardan yansıyan ağrılar, en sık bel ağrısı nedenleri olarak gösterilmektedir" dedi.
Bel ağrısı nedenlerine değinen Dr. İpek, "Günlük yaşam alışkanlıkları bel ağrılarını tetikleyen önemli bir faktördür. Ağrıların çoğu mekanik kaynaklıdır ve bu durum da omurgayı oluşturan yapıların aşırı kullanımı, zorlanması ya da deformasyonu sonucu oluşmaktadır. Ayakta durmayı ve oturmayı zorlaştıran, hareketleri kısıtlayan bel ağrıları, genellikle bel fıtığını düşündürmektedir. Ancak ağrının şiddeti ve yeri kişiden kişiye değişim gösterir. Bu nedenle yalnızca ağrı, bel fıtığı teşhisi için yeterli bir kriter değildir" diye konuştu.
'AĞIR KALDIRMA VE ZORLAMA, OMURLARIN YAPISINI BOZAR'
Ağır kaldırma ve zorlayıcı hareketlerin omurların yapısını bozucu etkiye sahip olduğunu belirten Dr. İpek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ağır yük kaldırma, kaza sonucu ortaya çıkan travma ve özellikle zorlayıcı hareketler omurların yapısını bozucu etkiye sahiptir. Yapının bozulmasıyla omurlar arasındaki disk dışarı çıkar ve bel fıtığı oluşur. Omur yapısının bozulması, bel kaymasına ve ağrıya da yol açar. Hareketsiz yaşam ve aşırı kilo, bel ağrılarının nedenleri arasındadır. Aktivite yoksunluğu nedeniyle güçsüzleşen bel kasları ve aşırı kilonun verdiği ağır yük, bel ağrılarına neden olur. Aşırı stres, insan vücudunu her açıdan olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle stres oranı yüksek meslek gruplarında bulunan kişilerde bel ağrıları daha fazla görülmektedir. Yanlış yatak ve sandalye seçimi de bel ağrılarına zemin hazırlamaktadır. Ergonomik olmayan yatak ve ofis koltukları nedeniyle bel ağrıları kronik hale gelebilir. Eklemlerde uzun dönemde meydana gelen yıpranmalar zamanla kireçlenmeye dönüşmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen kireçlenme de bel ağrısının nedenlerinden biridir."
Romatizmal hastalıklara da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ali İpek, "Bel ağrıları nedeniyle yaşam kalitesi düşen hastalara gerekli tedavi uygulanmadığında, sorunun ilerleyerek devam ettiği ve ağrıların kronikleştiği bilinmektedir. Özellikle ankilozan spondilit adlı romatizmal hastalık, genç erkeklerde görülebilen bir sağlık sorunudur. Bu hastalıkta, bel fıtığından farklı olarak ağrı istirahatle geçmez, aksine artar. Ağrı seviyesinin artarak devam ettiği ankilozan spondilitte hastalığında belde belirgin bir ağrı olmasa bile, gezici kalça ağrısı, topuklarda ağrı, diz ve ayak bileklerinde şişme olabilir. Sabahları uyandıktan sonra, bel bölgesinde bir saatten uzun süren tutulma söz konusuysa, hastanın bir uzmana başvurması önerilir" diye konuştu.

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