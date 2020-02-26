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Stres ve anksiyeteyi yoga ile yenin

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Yoganın stres, depresyon, anksiyete gibi belirtilerin azalmasında etkili rol oynadığını söyleyen Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, yogayı rutin haline getirmenin ruh sağlığına olumlu etkileri olacağını söyledi. Konakoğlu, Yogayı rutininize dâhil etmek sağlığınızı geliştirmenize, gücü ve esnekliği artırmanıza, stres, depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmanıza yardımcı olur. Sağlığınız söz konusu olduğunda hissedilebilir fark yaratmak için haftada birkaç kez yoga yapmak yeterli olacaktır' dedi

Stres ve anksiyeteyi yoga ile yenin

Yoganın zihinsel ve fiziksel yararlarını kanıtlayan çok fazla çalışma bulunduğunu belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Yogayı rutininize dâhil etmek sağlığınızı geliştirmenize, gücü ve esnekliği artırmanıza, stres, depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmanıza yardımcı olur. Sağlığınız söz konusu olduğunda hissedilebilir fark yaratmak için haftada birkaç kez yoga yapmak yeterli olacaktır” dedi.

Yoganın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, “Yoga sağlıklı bir yaşam tarzıyla kombine edildiğinde ya da tek başına yapıldığında, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Kalp sağlığının, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Yüksek kan basıncı, kalp krizi ve inme gibi kalp sorunlarının başlıca nedenlerinden biri. Yoga yapanların ise yapmayanlara göre daha düşük kan basıncına ve nabız oranına sahip oldukları biliniyor” diye konuştu.

“DEPRESYON BELİRTİLERİNİ AZALTIYOR”

Yoganın vücuttaki stres hormonlarının üretimini etkileyerek depresyon belirtilerini azaltabileceğini belirten Gülşah Konakoğlu, “Yoga, antidepresan bir etkiye sahip ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı. Bunun nedeni de yoganın sıklıkla depresyonla ilişkili nörotransmitter olan serotonin düzeylerini etkileyen bir stres hormonu olan kortizol düzeylerini azaltabilmesi” ifadelerini kullandı.

“UYKUYU DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUYOR”

Yoganın uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini ifade eden Konakoğlu, “Düşük uyku kalitesi diğer hastalıkların yanı sıra obezite, yüksek tansiyon ve depresyon ile ilişkilendiriliyor. Yoga yapanlar daha hızlı uykuya dalıyor, daha uzun uyuyor ve sabahları daha iyi dinlenmiş hissediyor. Yoganın uyku ve uyanıklığı düzenleyen bir hormon olan melatonin salgılanmasını arttırdığı gösteren çalışmalar da mevcut” dedi.

“HER GÜN 15-30 DAKİKA YOGA YAPIN”

Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu yoganın çok aşırı yemek yeme durumunda azalmaya, fiziksel aktivitede artışa ve kiloda az miktar azalmaya neden olduğunu da söyleyerek şöyle devam etti:

“Düzensiz yeme davranışları olan ve olmayanlar için yoga yoluyla farkındalık uygulamak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, her gün sadece 15-30 dakikalık yoga yapmak, esnekliği ve dengeyi artırarak performansını yükseltmek isteyenler için büyük bir fark yaratabilir.” (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
psikoloji stres anksiyete Yoga

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