Stres ve anksiyeteyi yoga ile yenin

Yoganın zihinsel ve fiziksel yararlarını kanıtlayan çok fazla çalışma bulunduğunu belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Yogayı rutininize dâhil etmek sağlığınızı geliştirmenize, gücü ve esnekliği artırmanıza, stres, depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmanıza yardımcı olur. Sağlığınız söz konusu olduğunda hissedilebilir fark yaratmak için haftada birkaç kez yoga yapmak yeterli olacaktır” dedi.

Yoganın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, “Yoga sağlıklı bir yaşam tarzıyla kombine edildiğinde ya da tek başına yapıldığında, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Kalp sağlığının, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Yüksek kan basıncı, kalp krizi ve inme gibi kalp sorunlarının başlıca nedenlerinden biri. Yoga yapanların ise yapmayanlara göre daha düşük kan basıncına ve nabız oranına sahip oldukları biliniyor” diye konuştu.

“DEPRESYON BELİRTİLERİNİ AZALTIYOR”

Yoganın vücuttaki stres hormonlarının üretimini etkileyerek depresyon belirtilerini azaltabileceğini belirten Gülşah Konakoğlu, “Yoga, antidepresan bir etkiye sahip ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı. Bunun nedeni de yoganın sıklıkla depresyonla ilişkili nörotransmitter olan serotonin düzeylerini etkileyen bir stres hormonu olan kortizol düzeylerini azaltabilmesi” ifadelerini kullandı.