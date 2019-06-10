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Strese karşı bol sebze, meyve ve sarımsak tüketin

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

Öğr.

İSTANBUL, (DHA)- Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, kefir, bitter çikolata, meyve, sebze ve sarımsağın stresle baş etmede etkili olduğunu belirtti.

Üniversite sınavı, önemli bir görüşme, yoğun iş temposu ve sosyal ilişkilerin yüklediği gerginliklerin stres oluşuma zemin hazırladığını belirten Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, strese iyi gelen gıdalar hakkında bilgi verdi. Gergin dönemlerde doğru beslenme programı ve biraz egzersizle stres faktörünün en aza indirebileceğini vurgulayan Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, özellikle yeşil yapraklı sebzelerin zengin folat kaynağı olarak vücudun serotonin ve dopamin salgılamasına, böylelikle ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

C VİTAMİNİ STRES İLE SAVAŞIYOR

Bağırsak florasını düzenleyen yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların da yararlı bakterilerle birlikte stres kaynaklı hormon üretimini azaltarak beyin sağlığını koruduklarına dikkat çeken Uzunoğlu, stresle başa çıkmada yardımcı yiyecek ve içecekleri şöyle sıraladı:

“Kan basıncını dengeleyen, zengin potasyum kaynağı muz ve avokado gibi meyveler, vücutta dopamin salgılanmasını destekler. Yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler ise güçlü antioksidan özellikleriyle beyin işlevleri ve güçlü bir hafıza üzerinde olumlu etkiye sahiptir. C vitamini stres ile savaşmaya yardımcı olduğundan günlük olarak bol sebze ve meyve tüketilmeli."

BİTTER ÇİKOLATA MUTLULUK SEBEBİ

“İçerisindeki allicin maddesi sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, en güçlü antioksidan yiyeceklerden biri ise birçok yemeğe ekleyebileceğiniz sarımsaktır."

"Stresli durumlarda canınız çikolata çektiğinde bitter çikolatayı tercih edin. Kan basıncını düşürür, içerisindeki polifenol ve flavonoller sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve aynı zamanda salgıladığı serotonin sayesinde mutlu hissetmenizi sağlar.”

"Protein olarak ise omega-3 yağları açısından zengin balıkları, vücudun yapı taşı olan amino asitler açısından zengin olan yumurtayı tüketmeyi ihmal etmeyin.”

YATMADAN ÖNCE PAPATYA VE YEŞİLÇAY

“Akşam yatmadan önce kafeinli içecekler yerine uyku düzenlemeye yardımcı ve sinir sistemine faydalı papatya çayı ve yeşil çay içilmeli.”

"Stresli dönemlerde kan şekerini dalgalandırarak ruh halini olumsuz etkileyen şekerli gıdalar, nişastalı yiyecekler ve hazır gıdaların tüketiminden kaçının."

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