Strese karşı bol sebze, meyve ve sarımsak tüketin

İSTANBUL, (DHA)- Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, kefir, bitter çikolata, meyve, sebze ve sarımsağın stresle baş etmede etkili olduğunu belirtti.

Üniversite sınavı, önemli bir görüşme, yoğun iş temposu ve sosyal ilişkilerin yüklediği gerginliklerin stres oluşuma zemin hazırladığını belirten Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, strese iyi gelen gıdalar hakkında bilgi verdi. Gergin dönemlerde doğru beslenme programı ve biraz egzersizle stres faktörünün en aza indirebileceğini vurgulayan Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, özellikle yeşil yapraklı sebzelerin zengin folat kaynağı olarak vücudun serotonin ve dopamin salgılamasına, böylelikle ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

C VİTAMİNİ STRES İLE SAVAŞIYOR

Bağırsak florasını düzenleyen yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların da yararlı bakterilerle birlikte stres kaynaklı hormon üretimini azaltarak beyin sağlığını koruduklarına dikkat çeken Uzunoğlu, stresle başa çıkmada yardımcı yiyecek ve içecekleri şöyle sıraladı: