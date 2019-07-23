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Stresin yararının da olduğunu biliyor muydunuz

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz.

Stresin yararının da olduğunu biliyor muydunuz

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz. Dr. Fulden Küçük, stresin zararının olduğu kadar zihinsel gelişimi ve hafızayı da güçlendirdiğini söyledi.
’Modern çağın hastalığı stres ve etkileri’ konulu basın toplantısında konuşan Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz. Dr. Fulden Küçük, "Stres, zannedilenin aksine zararlı bir şey değildir. Günümüzde basın ve görsel medyada stres her zaman kötü olarak konuşuluyor. Fakat bize faydası olan bir şeydir. Vücudumuzun istediği bir reaksiyondur. Yapılan araştırmalarda iyi stres diye bir tanım var. Az dozda, uygun etkideki stresin zihinsel aktiviteyi ve hafızayı güçlendirdiği, vücudun enerjisini sağladığını söylüyorlar. Vücudumuzda stres olmadan olmaz. Eğer stres yoksa sinir sistemimiz ölmüş demektir. Stressiz bir hayat ölüm demektir. Aynı zamanda yüksek dozda, kontrol edemediğimiz stres de tedavi edilemeyen hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu dengeyi oluşturmamız gerekiyor’’ dedi.
Stresin iyi yönetilemediği zaman hayat kalitesini düşürücü bir etkisi olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Nergis Öksüz ise, "Stres insanın bu anlamda düşmanı olabilir. Aslında bakıldığı zaman stres natural bir zihin işlemidir. İnsanın eğer problemleri var stres bunları ciddi anlamda kötüleştirir. Eğer insanın stresle ilişkisi iyi değilse kişi bazı değişik davranışlar içerisine girebilir. Alkol almak, yemek yemek, dışarıya çıkıp alışveriş yapmak, herhangi bir sorumluluktan kaçmak ve sinirlenip iş yerini terk etmek gibi çıkış yollarına başvurabilir’’ şeklinde konuştu.
Son olarak çocukların strese girdiğini anlama konusunda ailelere çok büyük görev düştüğünü belirten Klinik Psikolog Büşra Keyik ise, "Çocuklarımızı iyi gözlemlememiz gerekiyor. Çocuklarımızın ruh halinde, davranışlarında, uyku düzeninde herhangi bir değişim var mı veya degresyon dediğimiz geriye doğru davranışlar mevcut mu? Parmak emme, alt ıslatma, tırnak yeme gibi davranışlar var mı? Öfke hali, saldırganlık, içe dönüklük var mı? Bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Eğer çocuklarımızda bu belirtiler var ise bilmeliyiz ki çocuğumuz stres altında. Bu konuda çocuğumuza yardımcı olmamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu.
Psikolog İrem Nur Acon Ergül ve Psikiyatri Uz. Dr. Nuran Şen de konuyla ilgili bilgi aktarırken, toplantısının sonunda ise stresin en iyi çözümünün ’anı yaşamak’ olduğunun altı çizildi.

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