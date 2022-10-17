HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Stresinizi ve ağrıları kökten çözecek! Bu basit yöntemleri deneyin

Stresinizi ve ağrıları kökten çözecek! Bu basit yöntemleri deneyin

17.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stres birçok hastalığa neden olan temel etkenler arasında bulunuyor. Gün içerisinde ister istemez strese maruz kalıyoruz. Stresi yönetmek oldukça zorlu olabiliyor. Ancak stresi azaltmak için çok basit yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri deneyerek rahatlayabilirsiniz.

Stresinizi ve ağrıları kökten çözecek! Bu basit yöntemleri deneyin

İş ve okul hayatı oldukça fazla stres yaşamamıza neden olabiliyor. Her ne kadar stresten uzak durmaya çalışsanız da bir şekilde strese maruz kalıyorsanız ve günlük hayatınızı etkileyen ağrılar yaşıyorsanız bu sorunları çözmenin yolu basit. Uygulayacağınız birkaç ufak hile çok daha sakin ve rahat olmanızı sağlayıp ağrılarınızı geçirebilir.

KAŞLARIN ORTASINA MASAJ YAPIN

Ekran görüntüsü 2022-10-17 155104

Baskı noktaları, her türlü ağrı ve stresten geçici olarak kurtulmanın iyi bilinen bir yoludur ve bunlardan biri izlenim noktası adı verilen kaşlarımızın arasında bulunur. Bu bölgeye baskı uygulamak veya masaj yapmak, vücudunuzdaki stres ve endişeyi ortadan kaldırmanın harika bir yoludur.

KULAĞINIZA MASAJ YAPIN

Ekran görüntüsü 2022-10-17 155140

Stres ve kaygıyı vücuttan atmak için uyarılabilecek bir diğer basınç noktası kulağınızdadır. Cennet kapısı olarak bilinen bu noktada kulağınıza masaj yapmak ve hafif bir baskı uygulamak stresle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

YULAF EZMESİ YİYİN

Ekran görüntüsü 2022-10-17 155241

Yulaf, diyetimize dahil etmemiz gereken son derece sağlıklı bir besindir, ancak yulaf ezmesinin bilinmeyen faydalarından biri de rahatlatıcı etkileridir . Yulaf ezmesi, kan basıncını düşüren çok fazla magnezyum ve potasyum içerir ve ayrıca düzenli olarak yenildiğinde serotonin seviyelerini artırır. Bu sadece rahatlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede sizi daha mutlu eder.

PORTAKAL SUYU İÇİN

Ekran görüntüsü 2022-10-17 155323

C vitamininin insan vücuduna sayısız faydası vardır, bunlardan biri stresten kurtulmaktır . Yüksek stres seviyeleri, C vitamini eksiklikleri ile ilişkilidir, bu nedenle günlük alımınızı artırmak yardımcı olabilir. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri, kaygı seviyenizi de azaltabilecek portakal suyu içmektir.

SAKIZ ÇİĞNEYİN

Ekran görüntüsü 2022-10-17 155408

Sakız çiğnemek, stres ve kaygıyı azaltmak da dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahip olabilir. Bir araştırmaya göre , sakız çiğnemenin katılımcılarda stresi azalttığı ve uyanıklık düzeylerini artırdığı görüldü.

DİLİNİZE TUZ DÖKÜN

Ekran görüntüsü 2022-10-17 155513

Endişenizi azaltmanın hızlı ve kolay bir yolunu istiyorsanız, dilinize tuz koyun. Bu küçük numara , sizi endişenizden uzaklaştırabilir ve duyularınızı harekete geçirerek sizi topraklayabilir. Ayrıca sizi su içmeye zorlayacak şekilde susuz kalmanıza da neden olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ufacık bir parça bile dayanılmaz acılara yol açıyor! Ufacık bir parça bile dayanılmaz acılara yol açıyor!
Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!
Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal ettiAraç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti
Anahtar Kelimeler:
sakız stres Ağrı Dil Kulak masaj tuz kaş portakal suyu yulaf ezmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

EYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktı

EYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktı

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!

Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.