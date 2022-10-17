Stresinizi ve ağrıları kökten çözecek! Bu basit yöntemleri deneyin

İş ve okul hayatı oldukça fazla stres yaşamamıza neden olabiliyor. Her ne kadar stresten uzak durmaya çalışsanız da bir şekilde strese maruz kalıyorsanız ve günlük hayatınızı etkileyen ağrılar yaşıyorsanız bu sorunları çözmenin yolu basit. Uygulayacağınız birkaç ufak hile çok daha sakin ve rahat olmanızı sağlayıp ağrılarınızı geçirebilir.

KAŞLARIN ORTASINA MASAJ YAPIN

Baskı noktaları, her türlü ağrı ve stresten geçici olarak kurtulmanın iyi bilinen bir yoludur ve bunlardan biri izlenim noktası adı verilen kaşlarımızın arasında bulunur. Bu bölgeye baskı uygulamak veya masaj yapmak, vücudunuzdaki stres ve endişeyi ortadan kaldırmanın harika bir yoludur.

KULAĞINIZA MASAJ YAPIN

Stres ve kaygıyı vücuttan atmak için uyarılabilecek bir diğer basınç noktası kulağınızdadır. Cennet kapısı olarak bilinen bu noktada kulağınıza masaj yapmak ve hafif bir baskı uygulamak stresle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

YULAF EZMESİ YİYİN

Yulaf, diyetimize dahil etmemiz gereken son derece sağlıklı bir besindir, ancak yulaf ezmesinin bilinmeyen faydalarından biri de rahatlatıcı etkileridir . Yulaf ezmesi, kan basıncını düşüren çok fazla magnezyum ve potasyum içerir ve ayrıca düzenli olarak yenildiğinde serotonin seviyelerini artırır. Bu sadece rahatlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede sizi daha mutlu eder.

PORTAKAL SUYU İÇİN

C vitamininin insan vücuduna sayısız faydası vardır, bunlardan biri stresten kurtulmaktır . Yüksek stres seviyeleri, C vitamini eksiklikleri ile ilişkilidir, bu nedenle günlük alımınızı artırmak yardımcı olabilir. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri, kaygı seviyenizi de azaltabilecek portakal suyu içmektir.

SAKIZ ÇİĞNEYİN

Sakız çiğnemek, stres ve kaygıyı azaltmak da dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahip olabilir. Bir araştırmaya göre , sakız çiğnemenin katılımcılarda stresi azalttığı ve uyanıklık düzeylerini artırdığı görüldü.

DİLİNİZE TUZ DÖKÜN

Endişenizi azaltmanın hızlı ve kolay bir yolunu istiyorsanız, dilinize tuz koyun. Bu küçük numara , sizi endişenizden uzaklaştırabilir ve duyularınızı harekete geçirerek sizi topraklayabilir. Ayrıca sizi su içmeye zorlayacak şekilde susuz kalmanıza da neden olabilir.

