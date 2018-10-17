Stresle baş edememe kilo alımına sebep oluyor

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, diyete girmek veya kilo vermek denilince genellikle ilk akla gelenin belli yiyecekleri tüketmek ya da yememek olarak anlaşıldığını söyledi. Kilo vermede motive olmanın da önemine değinen Denizgil, “Sağlıklı beslenmeyi benimsemek ve stresin kilo alımına sebebiyet verdiğini fark etmek gerekir. Stresle baş edememe kilo alımına neden oluyor” dedi.

Uzun zaman aldığı gerekçesiyle insanların, yemek yemeye ayırdıkları zamanı iş durumlarına göre kısa bir süreye sıkıştırıp, hızlıca tüketilebilecek atıştırmalıkları tercih ettiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ile yaşamlarındaki diğer parçaların da değiştiğini, yemek yemenin sadece doymak anlamına gelmediğini ifade etti.

STRES DE KİLO ALDIRIYOR

Kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti. Stresi oluşturan ve geliştiren tüm faktörlerin dışarıdan kaynaklanan ayrılık, boşanma gibi faktörler olduğunu dile getiren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, içsel stres faktörlerinin ise kendimize koyduğumuz katı kurallar, kendimizi algılayışımız, ya hep ya hiç şeklindeki düşünce şekilleri olduğunu ifade etti. Denizgil sözlerine şöyle devam etti: