Stresli olan kişiler neden daha sık hastalanır? Stresle başa çıkmanın yolları...

Hastalık yapan mikroplar vücudumuza girdiklerinde özellikle beyaz kan hücreleri tarafından hedef alınırlar. Beyaz kan hücreleri, bağışıklık yanıtı oluşturmak için çalışmaya başlarlar. Bulaşıcı mikroplara derhal tepki verilir. Bu ilk savunma mekanizmasında akyuvarlarda "doğuştan" bağışıklık tepkisi vardır. Akut stres dönemlerinde salgılanan stres hormonları nedeniyle akyuvarlar daha da aktif olarak vücuda giren mikro organizmalara karşı savaşırlar. Kronik stres dönemlerinde ise vücutta sürekli olarak yüksek seviyede bulunan stres hormonları yüzünden akyuvarların işlevleri azalabilir. Böylece vücudun hastalıklara karşı savaşma yeteneği de azalır.

Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu “Çoğu kişi günlük yaşamında stresi bir dereceye karşı yönetebilir ve kısa süreli strese karşı uyum yollarını bulur. Şiddetli, uzun süreli stres durumunda ise enfeksiyonlara karşı vücudumuzun bağışıklık sistemini etkileyen olumsuz etkiler oluşur” diyor.

STRESLE NASIL BAŞ ETMELİYİZ?

Stresten tamamen korunmak gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü olumsuz yaşam olayları ve hatta hayatımızdaki olumlu değişiklikler bile strese yol açabilir. Bu nedenle de zaman zaman herkes stres yaşar.

KAYNAĞI TESPİT EDİN

İlk olarak neyle mücadele edildiğini ve stresin kaynağını belirlemek gerekir. Bu kaynaklar geniş bir aralığa yayılır ve bireyler arası farklılıklar gösterir. İkinci adım dengeyi yeniden sağlamak için neye ihtiyaç duyulduğunu saptayıp çözüm yollarını değerlendirmektir. Stresle baş etmede ve genel anlamda ruhsal iyilik halinde düşünce sistemi kilit bir rol oynar. Rahatsızlık veren duyguları ve stresi yönetebilmek için düşünce süreçlerindeki hataları fark edilerek daha rasyonel ve çözüm odaklı yaklaşmak gerekir.

DİYAFRAM NEFESİ ALIN

Bedeni rahatlatmada diyafram nefesi, imajinasyon ve aşamalı kas gevşetme gibi gevşeme egzersizleri oldukça yatıştırıcıdır. Ancak arka arkaya diyafram nefesi baş dönmesi yapabileceğinden birkaç tekrardan oluşan gün içine yedirilmiş setleri tercih etmek daha sağlıklıdır. Hamilelerin bu egzersizi yapmaları önerilmiyor.