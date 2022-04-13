Striptiz kulübü ziyaretlerini masraf gösteren İsviçreli bankacıya hapis

Davaya halkın ilgisi büyük olduğundan, yargılama Zürih'teki bir mahkeme binası yerine bir konser salonunda yapıldı.

Raiffeisen Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve suçlamalar yöneltilen bir kredi kartı şirketinin eski patronunun kararı temyiz edecekleri belirtildi.

Savcılara göre Vincenz ve Stocker, gizlice hisselerini topladıkları şirketleri şirket adına satın alarak haksız kazanç elde etti.

Stocker 4 yıl ve bir zamanlar İsviçre'de yılın bankacısı seçilen Vincenz, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsviçre medyasına göre yargıç, Vincenz'in striptiz kulüplerine yaptığı çok zayıda ziyaretin bankanın çıkarlarına uygun olmadığına hükmetti.

Reuters'ın haberine göre, 214 bin doları bulan striptiz kulübü masrafları, işle ilgili yapılan masraflarmış gibi, şirketin kredi kartından çekildi.

Vincenz'in çöpçatanlık uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı bir kadınla yediği, 700 İsviçre frangı tutan yemeğini de "iş görüşmesi" diye gösterdi.

