Striptiz kulübündeki ölümün ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! Cesedi 31 saat boyunca...

29 yaşındaki Stacey Tierney, Avustralya'nın Melbourne kentindeki Dream's Gentlemen's Club'daki striptiz barında bir parti sonrası aşırı doz aldıktan sonra kanepede ölü bulundu. İngiliz fitness eğitmeni, 2016'nın kasım ayında kulüpte çalışmaya başladı. İşi sevmemesine rağmen maaşı iyiydi ve hemşirelik eğitimi kursuna para biriktirmek için çalışma vizesi almıştı.

"CEVAPSIZ SORULAR VAR"

O gün için çalışmayı bitirdikten sonra, Stacey iki adamla kulübün VIP salonlarından birine katıldı ve burada bir 'after party' düzenlediler.

Kasım 2018'de adli tabip, genç kadının Noel'den iki gün önce uyuşturucu kokteylinden kaynaklanan uyuşturucu zehirlenmesinden öldüğüne hükmetti.

South Manchester'ın kıdemli adli tıp uzmanı Alison Mutch, Stacey'nin ölümünden kısa bir süre önce uzun bir süre boyunca neler olduğu hakkında hâlâ "yantılanmamış sorular" olduğunu söyledi.

AİLESİ KAHROLDU

Dün ise Stacey'ni akşamı iki adamla özel odada geçirdikten ve aşırı dozdan öldükten sonra cesedinin 31 saat boyunca orada bırakıldığı söylendi.

2018'deki adli tıp duruşması sırasında, Stacey'nin annesi ve diğer aile üyeleri, gözyaşları içinde neden yardım çağrılmadığını öğrenmek istedi. Annesi Michelle Frost, "Ona yardım etmeye zahmet etmediler. Ambulans çağırmadılar. İyi bir insandı. Bir yerlerde bir adaletsizlik olduğunu hissediyorum. Neden birinin ölümünü izleyesin ki?" diye konuştu.

Stacey'nin üvey babası David Frost ise trajik vakanın aileyi şaşkına çevirdiğini söyledi ve iki adam ile kulüp yönetimini kastederek "Elbette bir şey saklıyorlar, değil mi?" diye sordu.





