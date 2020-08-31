Ünlü güzelin favori tekniği strobing makyaj nedir? Püf noktaları burada...
Islak görünümlü makyaj olarak da bilinen strobing, güneş ışığının yüzünüzdeki yerini belirginleştirme özelliğine sahip. Yüzünüzün yapısını vurgulayan teknik ile nemli ve aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğal görünümünüzün altını çizen makyaj tekniği ile ışığın gücünü gösterebilirsiniz.
DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ İLE PARILDAYIN!
Strobing makyaj tekniğinde amaç, cildinize doğal bir parlaklık kazandırmak olduğu için simli ve parlak ürünlerden kaçınarak ürün seçimine başlayabilirsiniz. Cilt yapınızı tanıdıktan sonra ürün seçimi yapabilir ve hayallerinizi süsleyen strobing makyaja ulaşabilirsiniz. Yağlı bir cilt yapısına sahipseniz, pudra ya da mat bitişli sıvı formda aydınlatıcıları tercih edebilirsiniz. Ten renginiz ile uyum gösteren aydınlatıcılar, istediğiniz görünümü yakalamanıza yardımcı olur. Koyu bir ten rengine sıcak tonlar yakışırken açık ten rengine de soğuk renkler uyum gösterir.
DOĞAL BİR STROBING MAKYAJ NASIL YAPILIR?
Strobing makyaja hazırlanırken, vurgulamak ve parlatmak istediğiniz yerleri belirleyip diğer bölgeleri mat tutabilirsiniz.
İlk adım BB kremi uygulamakla başlar. Cildinizin renk dengesini eşitlemek ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek için uyumlu bir BB krem seçebilirsiniz.
Sezonun ve teninizin rengine uyum gösteren allığı elmacık kemiklerinizin altına uygulayabilirsiniz.
TEKNİĞİ NEREDE UYGULAYABİLİRSİNİZ?
Strobing makyaj tekniğini dilerseniz özel bir gecede dilerseniz de günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Romantik kır düğünleri, havuz başı ya da salon düğünlerinde rujunuzun rengi ile ortama uyum sağlayabilirsiniz.
GÖZ VE DUDAK MAKYAJINIZ İLE BÜYÜLEYEBİLİRSİNİZ
Odak noktasının cilt olduğu strobing tekniğinde göz ve dudak makyajınıza dikkat çekebilirsiniz. Zevkinize ve stilinize göre tercih edebileceğiniz göz ya da dudak makyajı ile bulunduğunuz ortamın yıldızı olabilirsiniz. Pastel tonlarda far ve maskara uygulayarak doğallığınızı katbekat artırabilir ya da bordo, siyah ya da kırmızı gibi koyu tonları seçerek iddialı bir görüntü yaratabilirsiniz. Göz ve dudak arasındaki dengeyi korumayı unutmamalısınız! Önemli olan, ortaya çıkarmak istediğiniz bölgenizi seçip doğru ürün ve tekniği uygulamak.
PÜF NOKTALARA DİKKAT!
Püf noktaları dikkatli bir şekilde uyguladığınız taktirde, istediğiniz görüntüyü yaratmanız oldukça kolay olur. Aydınlatıcının önemli olduğu teknikte, fırça seçiminizin bölgeye göre yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz. Fırça çok büyük ya da küçük olduğunda, ortaya yanlış sonuçlar çıkabilir. Yağlı bir cildiniz varsa, makyaja başlamadan önce mendil ile aşırı parlama yapan bölgeleri dengeleyebilirsiniz.
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