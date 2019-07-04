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Stromboli Yanardağı faaliyete geçti

04.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Stromboli Yanardağı faaliyete geçti

Yanardağın lav püskürtmesi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.İtalya'nın Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın dün yeniden faaliyete geçmesinin ardından çıkan yangınları söndürme faaliyetleri sürüyor. Lipari kasabasının Belediye Başkanı Marco Giorgianni, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, yanardağın lav püskürtmeye başlamasının ardından 100 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

Stromboli Yanardağı dün yeniden faaliyete geçti. Lavların püskürmeye başladığı sırada dağın eteğinde yürüyüş yapan iki kişiden biri öldü, diğeri hafif şekilde yaralandı.

Lavlar yanardağın etrafında çok sayıda yangının çıkmasına neden olurken, adaya ilave iftfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ginostra köyünde kora dönüşen taşların düşmesinden korkan köylüler evlerinde mahsur kaldı. Lavlarla birlikte yanardağdan yoğun dumanların çıktığı ve adanın üzerini kapladığı belirtiliyor.

Belediye Başkanı Marco Giorgianni, hayatı normale döndürme faaliyetlerinin de sürdüğünü belirterek, bölgeye yeniden elektirik verildiğini kaydetti.

Panik ve korkuya yol açtı

İtalyan ANSA haber ajansına konuşan adanın itfaiye müdürü Giuseppe Biffarella yanardağdaki hareketlilik nedeniyle yerli halk ve turistlerin büyük korku yaşadığını açıkladı. İtalyan basınında yer alan heberlerde patlamaların şiddetinden korkan çok sayıda turistin paniğe kapılarak denize atladığı bildirildi.

Sicilya'nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 500 nüfuslu Stromboli adasındaki yanardağ dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Daha önce 2 Ağustos 2008'de lav püskürten 924 metre yüksekliğindeki yanardağ sönmediği için sık sık düşük miktarlarda lav boşaltıyor. Bu nedenle "Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da adlandırılıyor. Yanardağı ve sahilleri nedeniyle turistlerin ilgisini çeken adada bazı ünlü İtalyanların da yazlık villaları bulunuyor.

dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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