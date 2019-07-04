Stromboli Yanardağı faaliyete geçti

Lavlar yanardağın etrafında çok sayıda yangının çıkmasına neden olurken, adaya ilave iftfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ginostra köyünde kora dönüşen taşların düşmesinden korkan köylüler evlerinde mahsur kaldı. Lavlarla birlikte yanardağdan yoğun dumanların çıktığı ve adanın üzerini kapladığı belirtiliyor.

Panik ve korkuya yol açtı

İtalyan ANSA haber ajansına konuşan adanın itfaiye müdürü Giuseppe Biffarella yanardağdaki hareketlilik nedeniyle yerli halk ve turistlerin büyük korku yaşadığını açıkladı. İtalyan basınında yer alan heberlerde patlamaların şiddetinden korkan çok sayıda turistin paniğe kapılarak denize atladığı bildirildi.

Sicilya'nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 500 nüfuslu Stromboli adasındaki yanardağ dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Daha önce 2 Ağustos 2008'de lav püskürten 924 metre yüksekliğindeki yanardağ sönmediği için sık sık düşük miktarlarda lav boşaltıyor. Bu nedenle "Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da adlandırılıyor. Yanardağı ve sahilleri nedeniyle turistlerin ilgisini çeken adada bazı ünlü İtalyanların da yazlık villaları bulunuyor.

dpa/JD,TY

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