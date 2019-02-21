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"Struma gemisinde 77 yıl önce hayatını kaybedenleri anıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Holokost'tan kaçmak isterken 77 yıl önce Struma gemisinde hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan "Struma" gemisinin batırılmasının 77. yılında, Holokost'tan kaçmak isterken gemide hayatını kaybedenlerin üzüntüyle anıldığını belirtti.

Aksoy, Struma'nın batırılmasının 77. yılında yapılan tören hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve müttefiklerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan geminin, 24 Şubat 1942'de Karadeniz'deki uluslararası sularda torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bu elim hadiseyi anmak amacıyla, 2015 yılından bu yana olduğu gibi, İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi Toplumu'nun katkısıyla bugün bir tören düzenlendiğini aktaran Aksoy, "Holokost'tan kaçmak isterken 77 yıl önce Struma gemisinde hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy holokost İkinci Dünya Savaşı Struma

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