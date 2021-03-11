STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

STS Tıp, ÖSYM tarafından yılda iki kere düzenleniyor ve Tıp alanında Seviye Tespit Sınavını başarıyla tamamlayan hekimler Türkiye'de çalışabilmek için gerekli denklik belgesini alabiliyor. Geçen sene koronavirüs pandemisi sebebiyle düzenlenemeyen STS Tıp, bu sene düzenlenecek.
Yurt dışında Tıp lisans eğitimi tamamlayan hekimlerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmek için diploma denklik belgeleri almaları gerekiyor. Denkliğin alınabilmesi için STS TIP sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
STS Tıp balvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesinden yapılabilmektedir.
Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı, Tıp lisanslarını yurt dışında almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hekimlerin, Türkiye sınırları içerisinde doktorluk yapabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır.
STS, hekimlerin yurt dışında aldıkları eğitimin Türkiye'de verilen eğitime denk olduğunu görmek adına yapılmaktadır. Seviye Tespit Sınavında başarılı olan hekimler, diploma denklik işlemini tamamlayabilir.
STS Tıp'a sadece Tıp lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan hekimler başvurabilmektedir. STS'de başarılı olanlar denklik işlemini yapabilirken sınavı başaramayan kişiler denklik belgesi alamazlar.
STS, iki oturumdan oluşur. Hekimler, ilk oturumda temel bilimler konularından sorumlu olmaktadır ve bu oturumda 120 soru bulunur. İlk oturumun tamamlanması için adaylara 150 dakika süre verilmektedir.
STS'nin ikinci oturumu ise klinik bilimler konularından oluşur. Bu oturumda da adaylara 120 soru sorulur ve oturumu tamamlamak adına adaylara 150 dakika süre verilir.
Hekimlerin, Seviye Tespit Sınavında sorumlu olduğu konular şu şekildedir:
Aşama - Temel Bilimler:
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Famakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı'nı başarı ile verebilmek için iki oturumda da başarılı olmak gerekir. Hem 1. aşamada hem de 2. aşamada 100 puan üzerinden 40 puan alınması adayın başarılı sayılması için yeterlidir. Eğer bir aşamada 40 puanın altında kalınırsa adayların başvuruları gereksiz sayılır ve denklik işlemi yapılamaz.
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