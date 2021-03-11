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STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

11.03.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

STS Tıp, lisans eğitimlerini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Tıp doktorlarının, ülkemiz içerisinde mesleklerini icra edebilmeleri için düzenlenen bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenen STS Tıp sınavında başarılı olan adaylar denklik işlemlerini başlatabiliyor. Sınava giriş belgesi ise ÖSYM üzerinden sorgulanabiliyor.

STS Tıp, ÖSYM tarafından yılda iki kere düzenleniyor ve Tıp alanında Seviye Tespit Sınavını başarıyla tamamlayan hekimler Türkiye'de çalışabilmek için gerekli denklik belgesini alabiliyor. Geçen sene koronavirüs pandemisi sebebiyle düzenlenemeyen STS Tıp, bu sene düzenlenecek.

STS TIP NE ZAMAN YAPILACAK?

Yurt dışında Tıp lisans eğitimi tamamlayan hekimlerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmek için diploma denklik belgeleri almaları gerekiyor. Denkliğin alınabilmesi için STS TIP sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

STS TIP BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

STS Tıp balvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesinden yapılabilmektedir.

2021 STS TIP BAŞVURU EKRANI

2021 STS TIP BAŞVURU KILAVUZU

STS TIP NEDİR?

Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı, Tıp lisanslarını yurt dışında almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hekimlerin, Türkiye sınırları içerisinde doktorluk yapabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır.

STS, hekimlerin yurt dışında aldıkları eğitimin Türkiye'de verilen eğitime denk olduğunu görmek adına yapılmaktadır. Seviye Tespit Sınavında başarılı olan hekimler, diploma denklik işlemini tamamlayabilir.

STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

STS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

STS Tıp'a sadece Tıp lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan hekimler başvurabilmektedir. STS'de başarılı olanlar denklik işlemini yapabilirken sınavı başaramayan kişiler denklik belgesi alamazlar.

STS'DE NELER ÇIKAR?

STS, iki oturumdan oluşur. Hekimler, ilk oturumda temel bilimler konularından sorumlu olmaktadır ve bu oturumda 120 soru bulunur. İlk oturumun tamamlanması için adaylara 150 dakika süre verilmektedir.

STS'nin ikinci oturumu ise klinik bilimler konularından oluşur. Bu oturumda da adaylara 120 soru sorulur ve oturumu tamamlamak adına adaylara 150 dakika süre verilir.

Hekimlerin, Seviye Tespit Sınavında sorumlu olduğu konular şu şekildedir:

  1. Aşama - Temel Bilimler:
    Anatomi
    Histoloji ve Embriyoloji
    Fizyoloji
    Tıbbi Biyokimya
    Tıbbi Famakoloji
    Tıbbi Mikrobiyoloji
    Tıbbi Patoloji

  2. Aşama - Klinik Bilimler:
    Dahiliye Grubu
    Pediatri
    Cerrahi Grubu
    Kadın Hastalıkları ve Doğum

STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

STS'DE BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı'nı başarı ile verebilmek için iki oturumda da başarılı olmak gerekir. Hem 1. aşamada hem de 2. aşamada 100 puan üzerinden 40 puan alınması adayın başarılı sayılması için yeterlidir. Eğer bir aşamada 40 puanın altında kalınırsa adayların başvuruları gereksiz sayılır ve denklik işlemi yapılamaz.

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