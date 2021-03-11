STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

Yurt dışında Tıp lisans eğitimi tamamlayan hekimlerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmek için diploma denklik belgeleri almaları gerekiyor. Denkliğin alınabilmesi için STS TIP sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

STS Tıp, ÖSYM tarafından yılda iki kere düzenleniyor ve Tıp alanında Seviye Tespit Sınavını başarıyla tamamlayan hekimler Türkiye'de çalışabilmek için gerekli denklik belgesini alabiliyor. Geçen sene koronavirüs pandemisi sebebiyle düzenlenemeyen STS Tıp, bu sene düzenlenecek.

STS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

STS Tıp'a sadece Tıp lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan hekimler başvurabilmektedir. STS'de başarılı olanlar denklik işlemini yapabilirken sınavı başaramayan kişiler denklik belgesi alamazlar.

STS'DE NELER ÇIKAR?

STS, iki oturumdan oluşur. Hekimler, ilk oturumda temel bilimler konularından sorumlu olmaktadır ve bu oturumda 120 soru bulunur. İlk oturumun tamamlanması için adaylara 150 dakika süre verilmektedir.

STS'nin ikinci oturumu ise klinik bilimler konularından oluşur. Bu oturumda da adaylara 120 soru sorulur ve oturumu tamamlamak adına adaylara 150 dakika süre verilir.

Hekimlerin, Seviye Tespit Sınavında sorumlu olduğu konular şu şekildedir:

Aşama - Temel Bilimler:

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Famakoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji Aşama - Klinik Bilimler:

Dahiliye Grubu

Pediatri

Cerrahi Grubu

Kadın Hastalıkları ve Doğum

STS'DE BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı'nı başarı ile verebilmek için iki oturumda da başarılı olmak gerekir. Hem 1. aşamada hem de 2. aşamada 100 puan üzerinden 40 puan alınması adayın başarılı sayılması için yeterlidir. Eğer bir aşamada 40 puanın altında kalınırsa adayların başvuruları gereksiz sayılır ve denklik işlemi yapılamaz.

