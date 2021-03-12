'STU ne zaman çıkacak?' sorusunun cevabı bekleniyor

Brawl Stars, 9 Haziran 2020 tarihinde Uzak Doğu ülkesi Çin'e yayınlanmasıyla beraber daha da geliştirilmişti. Twitter hesabından açıklama yapan Brawl Stars, STU’nun çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi vermedi. Ancak STU’nun mart ayı içerisinde çıkması bekleniyor.

STU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Brawl Stars resmî hesaplarından yeni karakterin çıkacağına dair ilk detaylar aktarılmadı. Sosyal medyada tarihle ilgili iddialar ortaya atılsa da net olarak bir açıklama yapılmadı. Ancak STU’nun mart ayı içerisinde çıkması bekleniyor. Supercell'de şu an güncellemeler sürüyor.

Twitter'dan yaptıkları resmi açıklamada;



"Brawl Talk gerçekleşti fakat güncelleme bir sonraki hafta gelecek!

PowerLeague, Power Play sezonu bittikten sonra başlayacak!

Ve EVET… Stu, güncelleme günü oyuna eklenecek!" sözlerine yer verildi.





