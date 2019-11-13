HABER

StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı, 16 Kasım'da İstanbul'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı, 16 Kasım'da İstanbul'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında faaliyet gösteren eğitim kurumları ile Türk öğrencileri buluşturacak "StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı", 16 Kasım'da kapılarını açacak.

Türkiye'nin ilk konsept yurt dışı eğitim fuarı olan etkinliğe İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, Avustralya, Almanya, İspanya, İsviçre, Finlandiya ve Malezya'dan 50'yi aşkın seçkin eğitim kurumu katılacak.

Öğrenciler fuarda, yurt dışından gelen okul temsilcileriyle birebir görüşerek ilk ağızdan bilgi alma fırsatı bulacak.

İrlanda ve Kanada'da fuara katılan eğitim kurumları, "oku-çalış" programını hem ailelere hem de yurt dışında okumak isteyen öğrencilere detaylarıyla anlatacak.

Fuar, 16 Kasım ve 17 Kasım'da İstanbul'da, 19 Kasım'da Ankara'da, 21 Kasım'da ise İzmir'de gerçekleştirilecek.

Çok sayıda konsolosluk ve yabancı ülke eğitim ofisinin de yer alacağı fuarda, çeşitli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da yapılacak.

Ücretsiz olan fuara katılım için online davetiye "www.studyexpo.com" sitesinden alınabilecek.

O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti
Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama
Bursa’da üniversite-sanayi iş birliğinin temelleri atıldıBursa’da üniversite-sanayi iş birliğinin temelleri atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Kurumları StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı yurt dışı eğitim

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ürdünlü çocuğa tokat atan sanık, tahliye edildi

Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! Flaş gelişme

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

Berkin Elvan davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.