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Terliği çıkarıp kovaladı! TikTok yayınlarını izleyince çileden çıktı! Erdi Esra Erol’u da çıldırttı “Bugün de takipçi sayısı arttıysa…”

08.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta canlı yayınlar yapan Erdi ve birlikte olduğu Gamze, Esra Erol'un programında stüdyoya gelince yaşananlar izleyenlerin ağzını açık bırakacak türden oldu. TikTok'taki canlı yayınları ekranlara gelen ve hem sözleri hem de davranışları tepki çeken Erdi'ye Esra Erol kayıtsız kalamazken "Bugün de takipçi sayısı arttıysa yazık" dedi. Öte yandan Gamze'nin yaptıklarını daha fazla kaldıramayan annesi Nergiz, terliğini çıkartıp Gamze'yi stüdyoda kovaladı. Yaşananlar izleyicileri adeta şoke etti.

Terliği çıkarıp kovaladı! TikTok yayınlarını izleyince çileden çıktı! Erdi Esra Erol’u da çıldırttı “Bugün de takipçi sayısı arttıysa…”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında Erdi, Gamze ve Nergiz arasında yaşananlar izleyenlerin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına neden oldu. Daha önce de Esra Erol'un programına gelen ve Ayfer'le evli olan Erdi'nin ilişkisi olan Gamze'yle stüdyoda bulunduğu anlarda yaşananlar ortalığın karışmasına yol açtı. Programda TikTok yayınları da ekranlara gelirken hem Gamze'nin annesi hem de Esra Erol, gördüklerine tepki gösterdi. Ancak Gamze'nin annesinin tepkisi daha ağır oldu ve Nergiz Hanım terliğini çıkarıp Gamze'yi kovaladı. İşte detaylar...

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TİKTOK YAYINLARI EKRANLARA GELDİ

Ayfer’le evli olan Erdi, ilişkisi olan Gamze’yle stüdyodaydı. Esra Erol yayında, Erdi’nin TikTok’taki yayınlarını izletti ve Gamze’ye “Bir erkek bir kadına böyle davranabilir mi?” diye sordu. Erdi’nin yayınlardaki Gamze’ye yönelik üslubu dikkat çekerken “Aklını alırım senin, boş yapma” sözleri Erol’un tepkisini çekti. Gamze ise bunların kendi aralarındaki tartışmalar olduğunu ve Erdi’nin kötü niyetli olmadığını söyledi. Görüntülerde Erdi’nin Gamze’ye doğru çakmak fırlattığı da görüldü. O anları izleyen Erol, gözlerine inanamadı.

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ERDİ'YE ÇİKOLATA YEDİRMİŞ

Gamze, ekranlara getirilen sosyal medyadaki canlı yayınlarını savunurken görüntülerin devamında Erdi’ye çikolata yedirdiğini de söyledi. O görüntüler de ekrana gelince, yaşananlara kimse anlam veremedi. Bu esnada Gamze’nin annesi Nergiz’in de bulunduğu stüdyoya gelen Gamze ve Erdi, bir kez daha stüdyonun karışmasına yol açtı.

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TERLİĞİNİ ÇIKARIP KOVALADI

Nergiz, ikisini görünce bir kez daha çıldırdı. Nergiz’in tavırlarına gülerek karşılık veren Gamze ve Erdi, Nergiz’den hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Nergiz “Benim böyle bir evladım yok” deyince Gamze’nin “Haydi güle güle” demesi üzerine Nergiz, terliğini çıkarıp Gamze’yi kovalamaya başladı.

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Gamze, terliği gördüğü anda yerinden kalkıp kaçarken Nergiz’e ise özel güvenlik müdahale etti.

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Esra Erol ise Gamze’ye gerçekleri anlayamadığı için tepkiliydi. Erol, Erdi’ye TikTok’ta Gamze’yi aşağılamasının nedenini sordu. Erdi de görüntüleri savunurken karı koca olduklarını da söyledi.

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"SİZ KARI KOCA DEĞİLSİNİZ"

Esra Erol ise buna, “Siz karı koca değilsiniz” diyerek tepki gösterdi. Erdi, Allah katında karı koca olduklarını savunurken hem Erol, hem de stüdyodakiler buna karşı çıktı ve dini böyle şeylere karıştırmamaları gerektiğini söyledi.

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"ŞİMDİ BEN TERLİĞİMİ ÇIKARTIP FIRLATICAM"

Erdi’nin itirazları üzerine sinirlenen Erol “Şimdi ben terliğimi çıkartıp fırlatıcam” diye çıkıştı. Erdi, yayınlardaki sözlerini savunurken Erol ise hem Erdi’yi hem de Gamze’yi içinde bulundukları yanlıştan dönmeleri için ikna etmeye çalıştı.

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Erdi’nin canlı yayınlarda Gamze’nin annesinin taklidini yaptığı da ortaya çıktı. Yayınlardaki konuşmaları ve Gamze’ye davranışları tepki çeken Erdi’nin TikTok’ta takip ediliyor olması stüdyodakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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"BUGÜN DE TAKİPÇİ SAYISI ARTTIYSA..."

Erol ise “Bu çirkinliği takip edip like’layanların hepsi bence onların yanlışının arkasındadır, dün bunu söyledim. Bugün de takipçi sayısı arttıysa yazık.” dedi.

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