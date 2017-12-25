MAGAZİN

Stüdyoyu kahkahaya boğan 'Karga' anısı

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 12:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yarışmacının veteriner olduğunu duyan O Ses Türkiye jürisi Gökhan, yolda kanadı kırık kargayı veterinere götürdüğünü anlatınca diğer jüri üyeleri de anılarını anlattılar.

Stüdyoyu kahkahaya boğan 'Karga' anısı

Yarışmacının veteriner olduğunu duyan Gökhan, yolda kanadı kırık kargayı veterinere götürdüğünü anlatınca diğer jüri üyeleri de anılarını anlattılar.

ACUN MEDYADA PATRON KOLTUĞUNA KEDİ OTURUYOR

Gökhan'ın başlattığı karga muhabbetine Yıldız Tilbe de katıldı. Yarışmanın diğer bir jüri üyesi Yıldız Tilbe'nin karga taklidi ise stüdyodakileri kırdı geçirdi. Acun ise sandalyesine, yıllardır şirkette olan bir kedinin oturduğunu ve kaldıramadığını anlattı. Toplantılarda çoğu kez patron koltuğunu kediye bıraktığını söyledi.

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