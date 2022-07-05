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Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sturm Graz Galatasaray maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir müsabakayı futbolseverlerle buluşturacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyelerde bulunan Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Birçok futbolsever, 'Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sturm Graz Galatasaray maçı, tüm Galatasaraylı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Yeni sezon öncesi takımlarının nasıl durumda olduğunu merak eden binlerce taraftar, 'Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunu internet üzerinden sorgulamaya başladı. Kritik mücadele öncesin karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray bu hafta Sturm Graz'la yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray Sturm Graz maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele GS TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GÖZLER YENİ TRANSFER KAZIMCAN KARATAŞ'TA OLACAK

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Altay'dan transfer olan Kazımcan Karataş'ın Sturm Graz maçında sergileyeceği performans merak ediliyor.


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