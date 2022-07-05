Sturm Graz Galatasaray maçı, tüm Galatasaraylı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Yeni sezon öncesi takımlarının nasıl durumda olduğunu merak eden binlerce taraftar, 'Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunu internet üzerinden sorgulamaya başladı. Kritik mücadele öncesin karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray bu hafta Sturm Graz'la yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray Sturm Graz maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele GS TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GÖZLER YENİ TRANSFER KAZIMCAN KARATAŞ'TA OLACAK

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Altay'dan transfer olan Kazımcan Karataş'ın Sturm Graz maçında sergileyeceği performans merak ediliyor.



