Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Hannover 96 ile oynadığı lig maçını 3-1 kaybeden Stuttgart'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Tayfun Korkut ve sportif yönetim kadrosuna kesildi.

Stuttgart kulübünden yapılan açıklamada Tayfun Korkut'un yanı sıra yardımcı antrenörler Ilja Aracic ve Steven Cherundolo'nun görevine son verildiği açıklandı. Stuttgart 7 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 5 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Stuttgart kulübü yöneticilerinden Michael Reschke, basına yaptığı açıklamada "Bu sezon eksik kalan sportif gelişim ve olumsuz sonuçlar bu adımı atmamıza neden oldu" ifadesini kullandı. Korkut'un, takımı "çok zor bir durumdayken" istikrara kavuşturduğunu ve ligde kalmasını sağladığını belirten Reschke, Stuttgart kulübünün Korkut'a "müteşekkir olduğunu" ifade etti.

Stuttgart kulübü başkanı Wolfgang Dietrich de kararın kendileri açısından "son derece zor bir karar olduğunu" belirterek "Baş çalıştırıcı olarak Tayfun Korkut ile olumlu gelişimi sürdürebileceğimize inanıyorduk. Ne yazık ki bu olmadı" diye konuştu.