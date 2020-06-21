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Stuttgart’ta ağır şiddet olayları

21.06.2020 20:30 | Son Güncelleme

Polis’in uyuşturucu kontrolü yapmak istemesiyle tansiyonun yükseldiği Stuttgart’ta yoğun şiddet olayları yaşandı.

Stuttgart’ta ağır şiddet olayları

Dükkanların yağmalandığı ve 19 polis memurunun yaralandığı olaylarda 24 kişi de gözaltına alındı.Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşanan şiddet ve yağma olaylarında 19 polis memuru yaralandı. Baden Württemberg eyalet polis teşkilatından yapılan açıklamada, kent merkezinde, gece yarısından sonra polisin uyuşturucu kontrolü yapmak istemesi üzerine tansiyonun yükseldiği ve bir kısmı maskeli yaklaşık 500 kişilik bir grubun, şehrin ünlü Saray Meydanı'na yönelerek, burada polise saldırmaya başladığı bildirildi. Polis ayrıca, saldırganların daha sonra birçok mağaza ve dükkanın vitrin camlarını kırdığını ve bu dükkanlardan bazılarında yağma olayları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Polis memurlarına şişe ve taşlarla, polis araçlarına da kaldırım taşlarıyla saldırıların olduğu olayların ardından 24 kişi yakalanarak geçici olarak gözaltına alındı. Polis, olayların yer yer çığrından çıktığını ve kontrolü sağlamak için kent çevresinden, 200'den fazla ilave polis memurunun Stuttgart merkezine takviye olarak gönderildiğini duyurdu.

Yaşanan şiddetin sabaha karşı 03.00 sularında yatıştığı belirtilirken, polisin olaylardan sonra daha saatlerce tedbir amacıyla bölgede kaldığı bildirildi. Polis sözcüsü ayrıca, bu yoğunlukta olmasa da, geçen haftasonunda da aynı yerde tansiyonun yükseldiğini ifade etti. Olayların arka planı ya da olası kışkırtıcıları hakkında ise polis tarafından bilgi verilmedi.

Eyalet İçişleri Bakanı: Hukuk devletinin tüm sertliği ile…

Baden Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl, saldırganlara karşı hukuk devleti sınırları içinde en sert tepkinin verileceğini belirterek, "Stuttgart’te gece saatlerinde yaşamak zorunda kaldığımız şiddet olaylarının çapı, daha once Baden Württemberg’te görülmemiş türdendi" ifadesini kullandı.

Bakan Strobl, olayların arka planını araştırmak için Stuttgart Emniyet Teşkilatı’nda 40 kişilik bir ekip kurduklarını ve konunun önümüzdeki çarşamba günü, eyelet meclisinin içişleri komisyonunda yapılacak özel bir oturumla ele alınacağını bildirdi.

Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da olayları, "şiddetin vahşice patlak vermesi" olarak nitelendirdi. Kretschmann, insanlara ve mallara karşı yapılanlar, kararlı bir şekilde takip ve mahkum edilmesi gereken suç olaylarıdır" dedi.

dpa,AFP,rtr / ET

© Deutsche Welle Türkçe

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