Stuttgart’ta ağır şiddet olayları

Dükkanların yağmalandığı ve 19 polis memurunun yaralandığı olaylarda 24 kişi de gözaltına alındı.Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşanan şiddet ve yağma olaylarında 19 polis memuru yaralandı. Baden Württemberg eyalet polis teşkilatından yapılan açıklamada, kent merkezinde, gece yarısından sonra polisin uyuşturucu kontrolü yapmak istemesi üzerine tansiyonun yükseldiği ve bir kısmı maskeli yaklaşık 500 kişilik bir grubun, şehrin ünlü Saray Meydanı'na yönelerek, burada polise saldırmaya başladığı bildirildi. Polis ayrıca, saldırganların daha sonra birçok mağaza ve dükkanın vitrin camlarını kırdığını ve bu dükkanlardan bazılarında yağma olayları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Polis memurlarına şişe ve taşlarla, polis araçlarına da kaldırım taşlarıyla saldırıların olduğu olayların ardından 24 kişi yakalanarak geçici olarak gözaltına alındı. Polis, olayların yer yer çığrından çıktığını ve kontrolü sağlamak için kent çevresinden, 200'den fazla ilave polis memurunun Stuttgart merkezine takviye olarak gönderildiğini duyurdu.