Sadece Stuttgart'ta maske takmayanlara 18 bin euro ceza kesildi.Almanya'da çok sayıda kentte bu hafta sonunda da korona önlemlerini protesto edenler gösterilerde bir araya geldi. Gösterilerde binlerce polis görev yaparken kurallara uymayanlara ceza kesildi. Stuttgart'ta düzenlenen korona önlemlerini protesto gösterisine 5 bin kişi katıldı. Katılımcı sayısının beklenenden yüksek olması sebebiyle ikinci bir alan daha gösteri için tahsis edildi. Stuttgart'ta gösteriye katılmak için tramvaya binen ve bu sırada maske takmayanlara polis toplam 18 bin euro ceza kesti. Stuttgart'ta toplu taşıma araçlarında maske takmamanın cezası 300 euro.

Münih'te 10 bin yerine bin kişi

Münih'te ise belediye korona önlemlerini protesto gösterisine bin kişinin katılmasına izin verdi. Organizatörler gösteriye 10 bin kişinin katılmasını talep etmişti. Polis gösterinin alanın dolması üzerine sonradan gelen 2 bin 500 kişinin gösteriye katılmasına izin vermedi. Bu sırada sosyal mesafe ya da hijyen kurallarını ihlal edenlere ceza kesildi. Gösteride toplam bin polis görev yaptı.