HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Stuttgart’ta salgın protestosuna büyük katılım

Stuttgart’ta salgın protestosuna büyük katılım

03.04.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Stuttgart kentinde 2 bin 500 kişinin beklendiği salgın kısıtlamalarına yönelik protestoya 6 bin kişi katıldı.

Maske ve mesafe kurallarının göz ardı edildiği gösteride yasakların kaldırılması talep edildi.Koronavirüs salgınına yönelik sert tedbirlerin devam ettiği Almanya’da Stuttgart kenti yasakları protesto eden gösteriye sahne oldu.

Daha önce de benzer gösteriler düzenleyen Querdenken (Aykırı Düşünenler) düzenlediği eylem kalabalık bir kitleyi bir araya getirdi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis gösteriye 2 bin 500 civarında katılım bekliyordu. Ancak Kasım ayından beri devam eden yasakları protesto etmeye gelenlerin sayısı bunun çok üzerinde oldu. Resmi bir açıklama yapılmasa da gösteriye 6 bin kişinin katıldığı tahmini yapıldı.

Göstericiler, sosyal hayatı durma noktasına getiren; ekonomik faaliyetleri de güçleştiren katı salgın tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sloganlar ve pankartlarla Almanya hükümetine çağrı yapıldı.

Hijyen kurallarına uyulmadı

Eylemde maske, mesafe ve hijyen gibi temel salgın kuralları göz ardı edildi. Stuttgart Polis Sözcüsü Stefan Keilbach "Burada maske takan 20 kişi görüyorum, onlar da polis” diye konuştu. Eylemin düzenlendiği alana kortejler halinde göstericiler polis tarafından takip edildi. Polis memurları katılımcıları mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı. Kalabalığın hareketliliği polis helikopterleri tarafından da takip edildi. Stuttgart polisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske ve mesafe ihlâllerinin eksiksiz bir biçimde kaydedildiği bildirildi.

Karşı eylemler de yapıldı

Polisin verdiği bilgiye göre erken saatlerde kentte salgın tedbirlerinin devam etmesini destekleyen küçük çaplı karşı eylemler de düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı önceki gün salgın kısıtlamalarına yönelik eylemlerden rahatsız olduğunu bildirmişti. Bakanlık yetkililerinden Uwe Lahl, “Tahminime göre etkinlikte hijyen kurallarına uyulmayacak” şeklinde açıklama yapmıştı. Stuttgart’ta geçen yaz 10 bin kişinin katılımıyla benzer bir gösteri gerçekleştirilmişti. Kassel’de düzenlenen 20 bin kişilik eylem de o dönem başlıca gündem olmuştu.

dpa / GY, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
500 bin dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadılar500 bin dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadılar
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti

Yangına rağmen ameliyata devam ettiler

ABD Başkanı için süpersonik uçak! Hızı dudak uçuklatıyor

ABD Başkanı için süpersonik uçak! Hızı dudak uçuklatıyor

Sanat galerisindeki 500 bin dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadılar

500 bin dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadılar

İngiltere’de AstraZeneca aşısının uygulandığı 7 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de aşı şoku! 7 kişi öldü

Bilim insanlarından mutasyon uyarısı: Aşılar etkisiz kalabilir

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Aşılar etkisiz kalabilir

Zürafa April 20 yaşında hayatını kaybetti! Hamileliğini tüm dünya takip etmişti

Tüm dünya onu takip etmişti! 20 yaşında hayata veda etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.