SU-35, Eurasia Airshow'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin uçuş gösterilerine dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'un ikincisi, 22-26 Nisan 2020 tarihlerinde yine Antalya'da düzenlenecek. Geçen yıl ülkelerarası 15 milyar dolar ticari anlaşma yapılan fuarda, bu kez 30 milyar dolar hedefleniyor. Fuar kapsamında Rus Su-35 savaş uçağı, dev yolcu uçağı A350-1000, AB ülkelerinin ortak üretimi dördüncü nesil savaş uçağı Eurofighter, Antalya semalarında olacak.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, geçen yıl 120 bin ziyaretçinin katıldığı, ülkeler arası 15 milyar dolarlık ticari anlaşmanın yapıldığı Eurasia Airshow'un ikincisinin, 22-26 Nisan 2020 tarihlerinde yine Antalya Uluslararası Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenleneceğini açıkladı. Antalya Havalimanı'nda 410 bin metrekare alanda Türkiye'de uçuş gösterilerine dayalı ilk havacılık fuarı olarak düzenlenen Eurasia Airshow'a geçen yıl 67 ülkeden 343 firma katıldığını belirten Kurt, ikinci fuara katılacak ülke sayısında 40 artış beklediklerini söyledi.

Eurasia Airshow 2020 için yabancı firmaların ilgi ve katılımının geçen yıla göre daha yüksek olduğunu anlatan Hakan Kurt, yine geçen sene 72 ülkeden 112 resmi heyetin katıldığı fuarın ikincisine 80'i aşkın ülkeden 130 resmi heyetin katılımını öngördüklerini kaydetti. İlk fuarı ziyaret eden sayısının 120 bine ulaştığını, 2020'de ise 200 bin ziyaretçi beklediklerini dile getiren Kurt, geçen yıl 81 hava aracının sergilendiği fuarın ikincisinde beş gün boyunca 100'ü aşkın hava aracının sergileneceğini açıkladı.

A350-1000 YENİDEN GELİYOR

Hakan Kurt, Eurasia Airshow 2020'ye katılımı kesinleşen hava araçlarını da açıkladı. Bu uçaklar arasında geçen yılki Eurasia Airshow'un en çok konuşulan ve dikkat çeken uçaklarından biri olan Qatar Airways'e ait Airbus A350-1000 yolcu uçağının yeniden geleceğini aktaran Kurt, geçen sene dünyada tek olan A350-1000 yolcu uçağı sayısının şuan 4'e yükseldiğini de söyledi.

RUS SU-35 ANTALYA'DA OLACAK

Kurt, Brezilya'nın Embraer E-195 tipi yolcu uçağının da ilk kez Türkiye'de Eurasia Airshow'da sergileneceğini açıkladı. Dikkat çeken hava araçları içerisinde Hercules-3 adlı dört motorlu çok büyük bir askeri kargo uçağının yer alacağını da belirten Kurt, Rusya'nın en son ürettiği yolcu uçağı olan MC-21 ve Rusların SU-35 savaş uçağının da ilk kez Antalya semalarında olacağını kaydetti. Kurt, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak üretimi dördüncü nesil savaş uçağı Eurofighter'in de fuara katılacağını kaydetti. Kurt, “Fuarda ATAK helikopterlerimiz de yer alacak" dedi.

30 MİLYAR DOLAR HEDEFLENİYOR

Boeing gibi ABD şirketlerinin yanı sıra Rusların S-400 füze maketlerine bu fuarda çok daha geniş bir katılım sağlanacağını aktaran Hakan Kurt, “Geçen sene 150 hava gösterisi yapmıştık. Bu sayıyla Dubai fuarını geçtik. Temel hedefimiz bu sene ticari ziyaretçi sayısı, sergilenen uçak sayısı, hava gösterisi sayısı, hem de halk ziyaretçi sayıları itibarıyla Dubai Airshow'u geçmeyi amaçlıyoruz. Dünyada 4 havacılık fuarı var. Dubai bizim bölgede en büyüktü. Singapur'u geçen sene rakamlarımızla geçmiştik. Dubai'yi de birkaç kalemde geçebilmiştik ve bu sene yakalayacağız. Geçen yıl 15 milyar dolar iş hacmi net reel sözleşmeli, kontrat imzalandı. Sadece İran bile 11 sözleşme yaptı fuarda. Bu yıl savunma harcamaları çok yüksek olduğu için bölgede bu sene 30 milyar doların üzerinde anlaşma hedefliyoruz. Tüm havacılık tutkunlarını, askeri ve sivil havacılık severleri fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

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