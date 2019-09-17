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SU-35’DEN MUHTEŞEM GÖSTERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

  Teknofest 19 kapsamında Türkiye'ye geltirilen Rus savaş uçağı SU-35 gösteri uçuşu yaptı.

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
Teknofest 19 kapsamında Türkiye'ye geltirilen Rus savaş uçağı SU-35 gösteri uçuşu yaptı. SU-35’in nefes kesen gösterisi ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü:
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-SU-35'in gösterisi

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