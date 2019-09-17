SU-35’DEN MUHTEŞEM GÖSTERİ

G\u00fclseli KENARLI-\u0130dris T\u0130FT\u0130KC\u0130 \/ \u0130STANBUL, (DHA)\nTeknofest 19 kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye'ye geltirilen Rus sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 SU-35 g\u00f6steri u\u00e7u\u015fu yapt\u0131. SU-35\u2019in nefes kesen g\u00f6sterisi ilgiyle izlendi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------------\n-SU-35'in g\u00f6sterisiKorkun\u00e7 rakam! 1644 \u00f6l\u00fc2 bin 560 metrede, T\u00fcrk ve Azerbaycan bayra\u011f\u0131 a\u00e7t\u0131larPKK, \u00e7ocuklar\u0131 tehdit ve zorla da\u011fa ka\u00e7\u0131rm\u0131\u015f
Okuyucu Yorumları 0 yorum