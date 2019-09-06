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Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Bodrum'da su almaya başlayan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, su almaya başlayan fiber teknedeki Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmeni kurtardı. Bota alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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