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Su alan gezi teknesi yolcularını ve mürettebatını Sahil Güvenlik kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesi Kumlubuk açıklarında su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığından yardım istendi.Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Marmaris limanına kayıtlı Amadeus isimli gezi teknesinin su almaya başladığı belirtildi.

Su alan gezi teknesi yolcularını ve mürettebatını Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesi Kumlubuk açıklarında su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığından yardım istendi.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Marmaris limanına kayıtlı Amadeus isimli gezi teknesinin su almaya başladığı belirtildi. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu Kumlubük mevkisine yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgedeki diğer teknelere konu hakkında bilgi vererek teknede bulunan 10 yolcunun tahliyesini sağladı.
Yolcuların Harika isimli tekneye alınmasının ardından teknede bulunan mürettebat egzoz gazı çıkışı soğutma suyunu tekne içine alması sebebiyle sintinesinin dolduğu tespit edildi. Tekne içine su girişinin engellenmesi üzerine tekne içindeki su tahliyesi yapılarak teknenin batması engellendi.
Tekne Sahil Güvenlik botuna yedekleme yapılarak Marmaris limanına getirildi. 4 mürettebat ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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