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Su alan teknede korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları fiber teknenin su alması üzerine korkulu anlar yaşayan 3 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Su alan teknede korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları fiber teknenin su alması üzerine korkulu anlar yaşayan 3 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca bir diğer operasyonda, lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen daha yakalandı.
Akyarlar açıklarında çarşamba günü saat 21.00 sıralarında bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerini telefonla arayarak, Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları fiber teknenin su aldığını belirtti. Korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenlerin imdadına, Sahil Güvenlik botu yetişti. Yeri tespit edilen fiber teknedeki Suriye uyruklu 3 erkek, kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.
LASTİK BOTTA DA KAÇAKLAR YAKALANDI
Aynı gün ikinci bir kaçak göçmen operasyonu yapıldı. Bodrum açıklarında yasa dışı geçiş yapıldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.00 sıralarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 24'ü Suriye, 11'i Filistin uyruklu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 22'si erkek, 6'sı kadın, 7'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.
Her iki olayda yakalanan toplam 38 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Su alan teknede korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı

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