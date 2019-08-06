Su alan teknede mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da İznik Gölü'nde su alan sürat teknesinde mahsur kalan 3 kişiyi, jandarma kurtardı.

İznik'te M.K. ve iki arkadaşı, sürat teknesiyle İznik Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra arızalanan tekne, su almaya başladı. Paniğe kapılan gençler, jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine İznik Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Botla göle açılan ekipler, mahsur kalan M.K. ve iki arkadaşını kurtardı. Su alan tekne de halat yardımıyla kıyıya çekildi.

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