HABER

Su alan teknede mahsur kalan balıkçı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Yalova-Pendik açıklarında yarısına kadar su dolan teknedeki kişi, deniz polisi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı

Yalova-Pendik açıklarında su alan ve batmak üzere olan teknedeki balıkçı, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Yalova Deniz Limanları Şube Müdürlüğüne, Yalova-Pendik açıklarında bir teknenin su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbar edildi.

Bot ve jet ski ile kısa sürede bölgeye giden ekipler, teknede mahsur kalan kişinin telefonuna ulaşamadıkları ve yer teyidi alamadıkları için geniş çaplı arama başlattı.

Akıntıyla Çınarcık-Adalar hattında sürüklenen teknedeki balıkçı Feyyaz Taşdemir, polis botuna alındı.

"Merve 3" isimli 6,5 metre uzunluğundaki tekne ise yedeklenerek Yalova Deniz Limanları Şube Müdürlüğü İskelesi'ne çekildi. Teknenin, baş kısmında açılan delik nedeniyle su aldığı belirlendi.

Taşdemir'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

PARTNEREski halini gören 'bu nasıl değişim' diyorEski halini gören 'bu nasıl değişim' diyor
Sarıyer'de marketten evine dönen kadın gaspa uğradı Sarıyer'de marketten evine dönen kadın gaspa uğradı 
UMED- Trend Micro Bilişim Akademisi’ne başvurular başladıUMED- Trend Micro Bilişim Akademisi’ne başvurular başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı kurtarma mahsur kalma tekne Yalova

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

Urartuların gizemli tapınağının mimari sırrı araştırılacak

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

EÜ’de 15 Temmuz anması

EÜ’de 15 Temmuz anması

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.