Su alan teknede mahsur kalan balıkçı kurtarıldı

Yalova-Pendik açıklarında su alan ve batmak üzere olan teknedeki balıkçı, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Yalova Deniz Limanları Şube Müdürlüğüne, Yalova-Pendik açıklarında bir teknenin su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbar edildi.

Bot ve jet ski ile kısa sürede bölgeye giden ekipler, teknede mahsur kalan kişinin telefonuna ulaşamadıkları ve yer teyidi alamadıkları için geniş çaplı arama başlattı.

Akıntıyla Çınarcık-Adalar hattında sürüklenen teknedeki balıkçı Feyyaz Taşdemir, polis botuna alındı.

"Merve 3" isimli 6,5 metre uzunluğundaki tekne ise yedeklenerek Yalova Deniz Limanları Şube Müdürlüğü İskelesi'ne çekildi. Teknenin, baş kısmında açılan delik nedeniyle su aldığı belirlendi.

Taşdemir'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

