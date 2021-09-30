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  4. Su altı aracıyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Su altı aracıyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

30.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSK’dan ihraç edilen ve Aydın’dan Yunanistan'a su altı aracı ile kaçma girişiminde bulunan 3 FETÖ üyesi üsteğmen yakalandı. Şüphelilerin ifadesinde, Samos Adası'na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını söylediklerini öğrenildi.

Su altı aracıyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kuşadası açıklarında lastik botta 3 kişiyi fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyıya getirilen ve Türk vatandaşı oldukları belirlenen 3 kişi, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemede, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen O.Y, E.G. ve F.K. adlı eski üsteğmenlerin, haklarında FETÖ üyeliği suçundan da davaların bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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CİHAZIN ŞARJI BİTİNCE YÜZEREK ADAYA ÇIKMIŞLAR

Şüphelilerin ifadesinde, keşif amaçlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bir süre kamp yaptıklarını, Su Altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası'na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalandıktan sonra da lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö kuşadası Yunanistan
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