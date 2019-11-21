Su altı dünyasında ara tatile özel deniz kızı gösterisi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- EGE'nin ilk ve tek akvaryumu olma özelliğini taşıyan İzmir Akvaryum'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatile özel gösteriler başlatıldı. Akvaryumda binlerce deniz canlısının yanı sıra deniz kızı gösterisini de izleme fırsatı bulan minikler, tatilin keyfini sürdü. Tatil dönemlerinde yoğun ilgi gören akvaryum, açıldığı Eylül 2018'den beri 450 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ege'nin ilk ve tek akvaryumu olma özelliğini taşıyan 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu İzmir Akvaryum'da, ara tatil yoğunluğu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatili fırsat bilen minikler, su altı dünyasını keşfetmeye koştu. Binlerce deniz canlısını görme fırsatı bulan çocuklar, biberonlarla balıkları besledi ve rehberler eşliğinde akvaryumu turlayarak interaktif öğrenme sürecine dahil oldu. Öte yandan İzmir Akvaryum'da ara tatile özel gösteriler de sunulmaya başlandı. Çocuklar deniz kızı kostümü ile gerçekleştirilen sualtı dalış gösterilerini büyük bir hayranlıkla izledi. Minikler gösteri sonrası da deniz kızı ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Akvaryumun Eylül 2018'den bu yana faaliyette olduğunu söyleyen akvaryumun pazarlama sorumlusu Aslı Çık, "Açıldığı günden bu yana 450 bin ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin tek yerden başlayan tünel akvaryumuna sahibiz. Şu anda da ilk kez uygulanan ara tatil dönemindeyiz, bu dönemde yoğunluğumuz çok fazla arttı. Aynı zamanda ara tatilin başlangıcından itibaren öğretmenlere özel bir kampanya başlattık. Bu kampanya kapsamında İzmir Akvaryumu 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar öğretmenlere ücretsiz olacak" dedi. 'YOĞUN İLGİ GÖRDÜĞÜ İÇİN SEANSLAR UZUYOR' Özellikle okul gruplarının tercih noktası olduklarını belirten Çık, "Yaz döneminde çok sayıda turist kafileleri geldi. Dönem dönem farklı kampanya ve etkinlikler düzenliyoruz. Tüm Türkiye genelinden ziyaretçi ağırlıyoruz. Van'dan dahi okul gruplarımızın geldiği oluyor. Ara tatile özel denizkızı gösterisi düzenledik. Denizkızı özel kostümüyle sualtı gösterisi yapıyor ve yoğun bir ilgi gördüğü için seanslarını uzatıyoruz. Ara tatil boyunca denizkızı gösterisi devam ediyor ve gösteri sonrasında özel konsept alanda denizkızının fotoğraf çekimi oluyor. Burada çocuklar denizkızı ile birlikte fotoğraf çektiriyor, tanışıp sohbet ediyor ve kendileri de korsan kıyafetleri giyebiliyor. Bunun haricinde biberonla balık besleme aktivitesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda okul grupları rehber eşliğinde geziyor, hem sualtı canlılarıyla ilgili bilgiler veriyorlar, hem de interaktif öğrenme yöntemiyle çocukları sürece katıyorlar. Dolayısıyla gezi, öğrenciler için hem eğitici, hem de keyifli hale geliyor" diye konuştu.

2 MİLYON LİTREDEN FAZLA SU HACMİ Akvaryumda 200 metrelik bir yürüyüş mesafesi olduğunu söyleyen su ürünleri mühendisi Tuğçe Baskın ise, "Toplam su hacmimiz ise 2 milyon litreden fazla. Yalnızca ana tankımızda 1 buçuk milyon litreye kadar suyumuz var. Akvaryumun girişinde daha çok Ege Bölgesi'nde görülen türler var, hatta konsept olarak Foça'dan esinlenerek dizayn edildi. Daha sonra Kızıldeniz Pasifik türlerinin olduğu ayrı bir bölümümüz var, burada Pasifik'te yaşayan köpekbalıkları bulunuyor. Bunun dışında tatlı su akvaryumumuzda da nesli tehlikede olunan nadir türler bulunuyor. Keşif Dünyası bölümünde ise zehirli, ilgi çeken, suyun altında görülemeyecek türler var. Tünel akvaryumda ise 7 aile köpek balığı, 4 aile vatoz balığı ve sürü balıklarından oluşan 500'e yakın canlımız var" dedi. TATİLİN KEYFİNİ SÜRDÜLER Arkadaşlarıyla ve çocuklarla ilk kez akvaryumu ziyaret eden Ayşen Akoğlu, "Çocuklar tatile çıkınca bizler de buraya geldik. Daha önce çevremizdekilerden buranın çok güzel olduğunu duyuyorduk, biz de tatili böyle değerlendirmek istedik. Çocuklarımız da bizler de çok memnun kaldık ve beğendik" diye konuştu.