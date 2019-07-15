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Su altında 15 Temmuz sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, Yıldırım Belediyesi'nce, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde çekilen 50 fotoğraf ve 251 şehidin fotoğrafının yer aldığı, su altı sergisi düzenlendi.

Su altında 15 Temmuz sergisi

Semih ŞAHİN/YILDIRIM (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, Yıldırım Belediyesi'nce, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde çekilen 50 fotoğraf ve 251 şehidin fotoğrafının yer aldığı, su altı sergisi düzenlendi.
Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum'da su altı fotoğraf sergisi düzenledi. Darbe girişiminin yaşandığı gece ve sonrasında çekilen 50 fotoğraf ve 251 şehidin fotoğrafının yer aldığı '5 Temmuz Şehitler Ağacı' serginin açılışı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından yapıldı. 15 Temmuz 2016'nın Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisi olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu gün milletimizin tarihe altın harflerle not düştüğü direniş ve dirilişimizin 3'üncü yıl dönümü. Ülkemizin farklı noktalarında değişik etkinliklerle bu gün anılıyor. Bizde farklı bir etkinlikle bu milletimizin şanlı direniş ve dirilişini yeniden hatırlatmak istedik" dedi.
19 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ
Farkındalık oluşturmak adına Türkiye'de bir ilke imza atarak su altı sergisi düzenlediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize o gün yaşananları aktararak, bu ruhu diri tutmak adına böyle bir sergi düzenledik. Tünel Akvaryumu'muzdaki sergimiz, 19 Temmuz Cuma gününe kadar açık kalacak ve hemşehrilerimiz ücretsiz olarak gezebilecek. Allah, milletimize bir daha böyle günler yaşatmasın, birliğimiz ve beraberliğimiz daim etsin" diye konuştu.
Konuşmanın ardından çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Yılmaz, sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

FOTOĞRAFLI

Su altında 15 Temmuz sergisiSu altında 15 Temmuz sergisiSu altında 15 Temmuz sergisiSu altında 15 Temmuz sergisi

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