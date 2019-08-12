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Su altında bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

Antalya'da dalış yapan genç, deniz dibinde bulduğu 20 lirayı elini öpen arkadaşına bayram harçlığı olarak verdi

Antalya'da dalış yapan genç, su altında arkadaşıyla bayramlaştı.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu ekibi, Konyaaltı Plajı'nda dalış yaptı. Dalış sırasında su altının güzelliklerinin görüntüsünü ve fotoğrafını çeken gençlerden Kemal Gökoğlu, deniz dibinde 20 lira buldu. Parayı alan Gökoğlu, elini öpen arkadaşı Ahmet Refik'e bulduğu parayı bayram harçlığı olarak verdi.

Gökoğlu, sık sık dalış yaptıklarını, zaman zaman değişik malzemelere rastladıklarını söyledi. Bu seferki dalışlarında 20 lira bulduklarını aktaran Gökoğlu, bayram atmosferini denizin altında yaşamak amacıyla böyle bir davranış sergilediklerini kaydetti.

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20 lira bayram harçlığı dalış su altı

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