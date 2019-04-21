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Su altında "Evet" dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki koyda su altına gelinlik ve damatlıkla inen yeni evli çift, temsili nikah töreni yaptı - Gelin Özge Batmaz: - "Çok güzel bir organizasyon oldu. Benim için unutulmaz bir andı. Gerçek nikahımızdan daha çok heyecanlandım"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni evli çift için su altında düzenlenen temsili nikah töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da bir hafta önce evlendikten sonra balayı için ilçeye gelen Özge ve Demirşah Batmaz çifti, bir dalış merkezi dalgıçlarıyla Tarzan Koyu'na gitti.

Gelinlik ve damatlık giyerek denizin 5 metre derinliğinde kurulan nikah masasına oturan çift, temsili törende nikah memurunun sorusuna "Evet" dedi.

Törenin ardından su altında çalınan davul zurna eşliğinde genç çift halay çekti.

Gelinin paletinin altına bekar arkadaşlarının adını yazdığı görüldü.

Gelin Özge Batmaz, gazetecilere açıklamasında, 6 yıldır belli dönemlerde geldikleri Fethiye'de dalış yaptıklarını söyledi.

Bir hafta önce İstanbul'da nikah törenlerinin olduğunu anlatan Batmaz, "Denizin altında da böyle bir tören olsun istedik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Benim için unutulmaz bir andı. Gerçek nikahımızdan daha çok heyecanlandım." dedi.

Damat Demirşah Batmaz ise su altındaki törende çok heyecanlandığını, kendilerine bu fırsatı veren tüm ekibe teşekkür ettiğini belirtti.

Dalgıç Önder Diktaş da sezonun ilk dalışını bu etkinlikle yapmalarının çok güzel olduğunu, balayı çiftine özel bir konsept hazırladıklarını dile getirdi.

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