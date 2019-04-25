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Su altında kalacak köye hüzünlü son ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kars'ta yapımı geçen yıl tamamlanan baraj gölü nedeniyle köyleri yavaş yavaş sular altında kalmaya başlayan vatandaşlar, yaşadıkları yerleri son kez ziyaret ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi - Hava Erol: - "Baraj projesi çok güzel, çevreye, tarıma çok büyük katkısı olacak fakat insanın ibadet ettiği camiyi ve okuduğu okulu su altında görmesi değişik, tarif edilemez duygu"

BÜLENT MAVZER - Kars'ta yapımı geçen yıl tamamlanan ve su tutmaya başlayan baraj gölü nedeniyle köyleri sular altında kalacak vatandaşlar, yaşadıkları yerlere gerçekleştirdikleri son ziyarette hüzünlü anlar yaşadı.

Kars Barajı'nın yapılmasıyla suya gömülecek Boğaz köyünün sakinleri yeni yerleşim yerlerine taşındı.

Geçen yılın son aylarından itibaren su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü'nde birçok ev suda gözden kayboldu. Evler gibi, yıllarca eğitim verilen okul, ibadet yapılan cami de yavaş yavaş suya gömülmeye başladı.

Yeni yerleşim yerinde oturmalarına rağmen geçmişe dair anılarını canlandırmak için son kez köylerini ziyaret eden vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafları çektirdi.

Duygusal anlar yaşayan köylülerden Hava Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca öğrenim gördüğü ve okuma yazma öğrendiği köyün okulunu tamamen su altında kalmadan son kez ziyaret ettiğini söyledi.

Öğrenim gördüğü okulun çevresinde suların hızla yükseldiğini anlatan Erol, "Okulumun sular altında kalacak olmasından çok hüzünleniyorum. Okulumu son bir kez görmek için buraya geldim. Baraj projesi çok güzel, çevreye, tarıma çok büyük katkısı olacak fakat insanın ibadet ettiği camiyi ve okuduğu okulu su altında görmesi değişik, tarif edilemez duygu." dedi.

- "Köyümüzün sular altında kalması bizleri duygulandırdı"

Hanım Erol da köy camisini yarısına kadar suların kapladığını söyleyerek, "Kur'an-ı Kerim okumayı ilk kez burada öğrendim. Yıllarca bu camide ibadetimizi yaptık, ezan sesini bu minarelerde duyarak vakit namazlarımızı kılıyorduk. Köyümüz çok güzeldi, sular altında kalması bizleri derinden duygulandırdı." diye konuştu.

Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla tahliye edilen baraj gölü alanındaki Boğaz ve Çamçavuş köylerinin sakinleri, köyün yakınında inşa edilen yeni yerleşim yerine taşınmıştı.

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