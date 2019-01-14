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Su altında kalan bölgelerdeki hayvanlara botla ulaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

Manisa'da şiddetli yağışın ardından su basan bölgelerde mahsur kalan hayvanlar, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanağın ardından su basan bölgelerde mahsur kalan hayvanlar, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı.

AFAD ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde su baskınları sonucu mahsur kalan hayvanlara yönelik arama kurtarma çalışması başlattı.

Özellikle yağışların ardından gölü andıran Gediz Ovası'ndaki tarım alanlarını botlarla dolaşan ekipler, bağ evi ya da besi çiftliği gibi yerlerde mahsur kalan hayvanları kurtardı.

MAT Başkanı Bahattin Özer, 3 gün süren yağışların ovayı göle çevirdiğini söyledi.

Özer, "Gediz Ovası'ndaki bağ evleri ya da besi çiftliklerinde yaşamını sürdüren çok sayıda hemşehrimiz olduğunu biliyorduk. Özellikle bağ evlerinde yılın bu mevsiminde kimse olmuyor. Ancak bu evlerde hayvan beslendiğini, köpek, tavuk gibi hayvanların su baskını nedeniyle telef olabileceğini düşünerek botlarımızla kurtarma çalışması başlattık. İyi ki de böyle çalışma başlatmışız, kurtardığımız köpekler ve tavuklar oldu." dedi.

Kurtarma çalışmalarının süreceğini dile getiren Özer, "Su baskını nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar da var. Onları da unutmadık, belli noktalara onlar için de yem bırakıyoruz. Zararın en aza indirilmesi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

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