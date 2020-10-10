Su altında kalan güverteden oksijen tüplü nefes kesen kurtarma

Samatya açıklarında 2 kişinin ölümüne neden olan balıkçı teknesindeki yaralıları kurtarma anlarına ilişkin nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin su altında kalan güvertede mahsur kalan bir balıkçıyı oksijen tüpü takarak su yüzeyine çıkarması saniye saniye görüntülendi.

Olay, bugün sabah saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde yaşandı. 13 kişinin balık tutmak için kıyıdan ayrıldığı Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre avların toplandığı sırada yan yattı. Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlattı. Batan teknede bulunan 13 personelden 11’i kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. 2 personel ise hayatını kaybetti. 11 balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan balıkçı teknesinde yaralı olarak kurtarılan 11 kişinin kurtarılmasına ilişkin nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansına görüntülerde ekiplerin önce su altında kalan teknenin güvertesine girdikleri görüldü. Burada mahsur kalan bir vatandaşı gören ekipler, yaşlı adama maske takarak su altında su üzerine çıkardı. Nefes kesen anlar saniye saniye görüntülendi.

Kurtarma görüntülerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı’da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

