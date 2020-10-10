HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Su altında kalan güverteden oksijen tüplü nefes kesen kurtarma

Su altında kalan güverteden oksijen tüplü nefes kesen kurtarma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Samatya açıklarında 2 kişinin ölümüne neden olan balıkçı teknesindeki yaralıları kurtarma anlarına ilişkin nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.

Samatya açıklarında 2 kişinin ölümüne neden olan balıkçı teknesindeki yaralıları kurtarma anlarına ilişkin nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin su altında kalan güvertede mahsur kalan bir balıkçıyı oksijen tüpü takarak su yüzeyine çıkarması saniye saniye görüntülendi.
Olay, bugün sabah saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde yaşandı. 13 kişinin balık tutmak için kıyıdan ayrıldığı Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre avların toplandığı sırada yan yattı. Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlattı. Batan teknede bulunan 13 personelden 11’i kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. 2 personel ise hayatını kaybetti. 11 balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan balıkçı teknesinde yaralı olarak kurtarılan 11 kişinin kurtarılmasına ilişkin nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansına görüntülerde ekiplerin önce su altında kalan teknenin güvertesine girdikleri görüldü. Burada mahsur kalan bir vatandaşı gören ekipler, yaşlı adama maske takarak su altında su üzerine çıkardı. Nefes kesen anlar saniye saniye görüntülendi.
Kurtarma görüntülerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı’da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
6 saat böyle bekledi6 saat böyle bekledi
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün kapalı olacak
Sürücüler dikkat! 32 gün kapalı olacak
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
Denize inmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ukraynalı turist 6 saatte kurtarıldı
6 saat böyle bekledi
Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra ölü bulundu
Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra ölü bulundu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
Çankırı'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Çankırı'da korkutan deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.