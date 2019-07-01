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Su altında kurdukları çadırın önünü temizlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Su altında kurdukları çadırın önünü temizlediler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki dalgıç, farkındalık oluşturmak amacıyla su altında kurdukları kamp çadırının önünü temizledi.

İlçedeki bir dalış okulunda dalgıç olarak görev yapan Önder Diktaş ile Fırat Can Gedik, Dalyan Koyu'nda yaklaşık 5 metre derinliğe dalarak dipte çadır kurdu. Hemen ardından farkındalık oluşturmak amacıyla çadırın önündeki çöpleri toplayan dalgıçlar, "Deniz turizminin kalbi denizlerimizi koruyalım" yazılı döviz de açtı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Gedik, yaz sezonuyla bölgeye çok sayıda tatilcinin geldiğini ve farklı yerlerde çadır kurulduğunu söyledi.

Tatillerinin ardından bazı kişilerin çadır kurdukları alanı temizlemeden gittiğini vurgulayan Gedik, "Biz de buna dikkat çekmek için bir etkinlik yaptık. Su altında kurduğumuz çadırın önündeki çöpleri topladık. Herkes tatilini temiz yapsın istiyoruz. Gittiğimiz yerlerde sadece ayak izlerimizi bırakacak şekilde tatil yapalım." dedi.

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