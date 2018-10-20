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Su altında mayını böyle tespit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

İZMİR Körfezi'nde mayın harbi eğitimlerinin icra edildiği “NUSRET-2018 Davet Tatbikatı” göz doldurdu.

ANKARA, (DHA)- İZMİR Körfezi'nde mayın harbi eğitimlerinin icra edildiği “NUSRET-2018 Davet Tatbikatı” göz doldurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tatbikat kapsamında uzaktan kumandalı su altı arama cihazı ile metrelerce dipteki mayınların tespit edilmesi görüntülerini paylaştı. NATO ile Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, İzmir Körfezi'nde devam ediyor.
Mayın harbi eğitimlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, Türk ekiplerinin gösterdiği gayret ve başarı dikkat çekiyor. Sosyal medşyada paylaşılan, TSK tarafından tatbikat kapsamında uzman ekiplerin metrelerce derinlikteki mayın tespit görüntüleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Görüntülerde uzaktan kumandalı su altı arama cihazıyla tespit edilen bir mayın, başarıyla işaretleniyor. Tatbikat kapsamında iki komando, tespit edilen mayın civarında Türk bayrağı da açıyor.

Görüntü Dökümü:
-Uuzaktan kumandalı su altı arama cihazının denize indirilmesi
-Bir mayının bulunup, başarıyla işaretlenmesi
- Tatbikat kapsamında iki komando, tespit edilen mayın civarında Türk bayrağı da açıyor

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