Su altında şaşırtan evlilik teklifi

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında işçi olarak çalışan Ender Ozan Albayrak, İstanbul'da muhasebeci olarak çalışan kız arkadaşı Kübra Özkan'a evlilik teklifi için farklı bir sürpriz yapmak istedi. Dalış tutkunu Kübra Özkan ile Çanakkale'ye bağlı Gökçeada ilçesine giden Ender Ozan Albayrak, su altında evlilik teklifi hazırladı. 1 Ağustos günü bir dalış okuluyla organizasyon düzenleyen Albayrak, 'Benimle evlenir misin' Kübra-Ozan' yazılı pankart hazırladı. Dalış okulu personeli, Albayrak ve Özkan'dan önce dalış yaparak pankartı su altına yerleştirdi. Erkek arkadaşıyla birlikte dalış yapan Kübra Özkan, su altında pankartı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ender Ozan Albayrak, yanında bulunan yüzüğü çıkararak evlenme teklif etti. Teklifi kabul eden Kübra Özkan, yüzüğü parmağına taktı. Tatil dönüşünde Ender Ozan Albayrak Ereğli'ye, Kübra Özkan ise İstanbul'a döndü. Albayrak, kız arkadaşıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Sürprizle çok mutlu olduğunu belirten Kübra Özkan, "Ben tam bir deniz aşığıyım. Tam yerinde oldu aslında. Benim denize olan aşkıma karşılık su altında evlilik teklifi güzel bir jestti. Unutulmaz bir hareketti. Beklemiyordum. O yüzden de çok büyük bir mutluluk oldu benim için. Sudan dışarıya çıktığımız an maskeleri çıkarıp birbirimize sarıldık. Tüple zor oldu aşağıda ama güzel bir anı olarak kalacak. Zaten Gökçeada dalış okulu da o anları ölümsüzleştirdi. Çok güzel video ve fotoğraflarımız var. Suyun altında maskelerle denedik ama olmadı. Bir temas kurduk. Ama suyun üzerinde o mutluluğu yaşadık. Düğün ile ilgili ise kendi kendine çıtayı yükseltiyor. Daha ne yapabilir bilmiyorum." dedi.