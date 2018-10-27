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Su altında Türk bayrağı açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hizmet veren bir eğlence merkezi olan Aquarium'un dalış ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hizmet veren bir eğlence merkezi olan Aquarium'un dalış ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı. Dünyanın en büyük akvaryum komplekslerinden biri olan ve binlerce balık türüyle 15 bin metre kapalı alanı ve 40 tematik akvaryumu bulunan merkezde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Akvaryumdaki dalış ekibi, tüpler yardımıyla uçak batığı, köpek balığı besleme alanı ve Ceneviz batığı adı verilen yerlerde dalış yaparak 2 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Köpek balığı ve vatozlar arasında gerçekleşen gösteri yaklaşık bir saat sürdü. Gösteriyi su altı tünelleri arasında izleyen ziyaretçiler, ay yıldızlı bayrağın önünde fotoğraf çekti.

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